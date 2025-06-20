У Китаї створили перший у світі анімаційний фільм повністю згенерований штучним інтелектом

Фільм «Краще майбутнє: Кіберкордон» створювали за допомогою технологій Quantum Animation.

Фото: apollouniversity.edu.in

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На 27-му Шанхайському міжнародному кінофестивалі відбулася прем’єра анімаційного фільму «Краще майбутнє: Кіберкордон», який став першим у світі повнометражним проектом, створеним повністю за допомогою генеративного штучного інтелекту. Фільм є футуристичним переосмисленням культового кримінального сюжету Джона Ву, пише Variety.

«Увесь цей анімаційний фільм був створений лише 30 людьми. Виробничий цикл перейшов з років на місяці», – заявив продюсер Чжан Цін.

Зазначається, що фільм створювали за допомогою технологій Quantum Animation за повним циклом: від сценарію та моделювання до фінальної анімації та рендерингу. Чжан підкреслив, що цей формат відкриває перспективи для створення зовсім нових китайських кінопродуктів.

«Чому найбільші файтинги світу не китайські, якщо всі вони запозичують китайські прийоми? Нам потрібно створити наступний Street Fighter на основі наших власних героїв, таких як Вонг Фей-хунг чи Нечжа», – сказав продюсер.

«Штучний інтелект – це не інструмент, це нова інфраструктура. Він трансформує сценарний процес, спецефекти, дубляж і розповсюдження. У короткометражках та мікродрамах ШІ вже став стандартом», – додав Хе Тао з Національної адміністрації радіо та телебачення.

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