Партнери не дають дозволу витрачати їх кошти на військові потреби – Денис Шмигаль

Денис Шмигаль відповів, чому скорочення інших видатків не збільшує джерела для покриття військових потреб.

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Міжнародні партнери-донори не фінансують потреби оборони. Ці потреби фінансує виключно Україна за рахунок власних бюджетних коштів. Це ще раз нагадав під час години запитань до уряду в парламенті прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відповідаючи на запитання стосовно запланованих змін до бюджету для покриття потреб української армії.

Так, народний депутат, член комітету з питань фінансів Ніна Южаніна поцікавилася, «чому уряд спокійно себе почуває, говорячи про дефіцит 400 млрд грн на оборону».

«Що робить кожне міністерство в аспекті скорочення видатків, які нецільові чи непершочергові видатки планується скоротити? За рахунок яких джерел буде покриватися дефіцит у 400 млрд» – запитала вона.

Денис Шмигаль зазначив, що військові витрати фінансуються виключно самою Україною, за рахунок українських платників податків. Інші витрати, соціальні, бюджетні, зокрема економічні програми фінансуються за рахунок коштів партнерів.

«За останні 5 років скорочено значно кількість державних службовців. Скорочено 66 тисяч вакансій і 43 тисячі відповідних державних службовців. Це той внесок уряду в економію державних коштів.

Крім того, ми працюємо над скороченням нецільових затрат під час війни. Проводяться процеси по дерегуляції, для скорочення витрат.

Але це, на жаль, ніяк не відбивається на збільшенні джерела для покриття затрат військових, оскільки це різні напрямки. Партнери не дають змоги витрачати їх кошти на військові потреби», підкреслив Денис Шмигаль.

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що підготовка змін до бюджету потребуватиме часу, і там також буде відображена економія витрат.

Нагадаємо, що на початку минулого року Україна змушена була купувати зброю за власний кошт, бо від США нічого не надходило. Врешті влітку 2024 року виявилося, що на оборону і зарплати військовим не вистачає 500 млрд грн.

«Коли робили наближення, то в розписі «переставляли» кошти з клітинки видатків на зарплату у вересні, жовтні та листопаді в клітинку закупівлі зброї на початку року.

Тобто, щоб в кінці вересня виплатити грошове забезпечення військовослужбовцям, потрібно ухвалити бюджет і підписати його до середини вересня» – пояснювала тоді голова Бюджетного комітету Роксолана Підласа.

Тоді міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що не вдалося переконати західних партнерів зняти табу на використання їхніх грошей на фінансування зарплат військовим.

Наразі ситуація з бюджетом подібна до 2024 року, як пояснила Роксолана Підласа, але вона «не є критичною».

Автор: Наталя Мамченко

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