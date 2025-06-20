Практика судів
  1. В Україні

Мін'юст пояснив, як захистити право на побачення з дитиною після розлучення

15:26, 20 червня 2025
Якщо батьки не змогли самостійно домовитися щодо порядку побачень, можна звертатися до органів опіки або суду.
Мін'юст пояснив, як захистити право на побачення з дитиною після розлучення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції нагадує: навіть після припинення шлюбу кожен з батьків має законне право спілкуватися з дитиною та брати участь у її вихованні. Проте на практиці часто трапляються ситуації, коли один із колишніх подружжя категорично не сприяє зустрічам дитини з іншим.

Як забезпечується право кожного з батьків на спілкування з дитиною, коли шлюбні відносини припинено?

Шлюб не є фактором, котрий впливає на появу та припинення батьківських прав і обов’язків. Сімейний кодекс України гарантує особі, яка проживає окремо від дитини можливість спілкуватися та брати участь у її вихованні. Попри стосунки між собою,  батьки зобов’язані докладати максимум спільних зусиль для забезпечення повноцінного піклування про гармонійний розвиток дитини.

Разом з тим, батьки також мають змогу в письмовому вигляді погодити всі спірні моменти, котрі заважають нормальному розвитку взаємовідносин між ними та чадом. За невиконання такої угоди передбачена відповідальність у вигляді сплати матеріальної та/або моральної шкоди.

Якщо взаєморозуміння не вдалося досягти, то за заявою матері, батька дитини орган опіки та піклування визначає способи участі у вихованні дитини та спілкування з нею того з батьків, хто проживає окремо. До уваги беруться умови життя батьків, їхнє ставлення до дитини тощо.

Що робити, коли процес спілкування з дитиною саботується другим із батьків?

Той із батьків, кому створюють перешкоди у зустрічах з дитиною, має право звернутися до суду з позовом про їх усунення. У рішенні будуть визначені способи участі у вихованні дитини (періодичні чи систематичні побачення, можливість спільного відпочинку, відвідування дитиною місця його проживання тощо), місце та час їхнього спілкування. В окремих випадках, якщо це викликано інтересами дитини, суд може обумовити побачення з дитиною присутністю іншої особи.

Під час вирішення спору щодо участі одного з батьків у вихованні дитини береться до уваги:

  • ставлення батьків до виконання своїх обов’язків;
  • особиста прихильність дитини до кожного з них, вік дитини;
  • стан здоров’я дитини;
  • стан психічного здоров’я одного з батьків, зловживання ним алкогольними напоями або наркотичними засобами тощо.

Варто зазначити: якщо особа, з якою проживає дитина, ухиляється від виконання судового рішення, суд має право за зверненням іншого з батьків, який мешкає окремо, змінити місце проживання дитини на користь нього.

Як захистити своє право на побачення з дитиною?

У разі ігнорування одним із батьків судового рішення про усунення перешкод у спілкуванні з дитиною, інший, на користь кого воно винесене, має право звернутися до державної виконавчої служби. Органи юстиції, у свою чергу, здійснюють контроль за діями боржника під час побачень дитини зі стягувачем.

У встановлені судом (або державним виконавцем) час і місці, правники проводять перевірку реальної можливості того із батьків, котрий проживає окремо, спілкуватися з дитиною.

Невиконання боржником без поважних причин судового рішення є підставою для складення виконавцем акту та винесення постанови про накладення на боржника штрафу у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У постанові фахівців юстиції також зазначаються вимога виконувати рішення та попередження боржнику про кримінальну відповідальність.

У разі повторно вчиненого правопорушення державні виконавці посилюють правові санкції:

  • сума штрафу подвоюється;
  • надсилається повідомлення до органу досудового розслідування про вчинення боржником кримінального правопорушення;
  • тимчасово обмежується право на виїзд за межі України та керування транспортними засобами тощо.

Щоб державний виконавець виніс постанову про закінчення виконавчого провадження, поведінка боржника має змінитися на правослухняну. Якщо він у майбутньому буде перешкоджати побаченням з дитиною, то стягувачу необхідно буде знову звернутися до державного виконавця із заявою про відновлення виконавчого провадження. У результаті до боржника повторно застосують санкції, визначені Законом України «Про виконавче провадження».

Отже, забезпечення реалізації права батьків на побачення з дитиною після розлучення є важливим елементом гарантій захисту інтересів дитини. Незалежно від особистих конфліктів між батьками, закон вимагає виконання судових рішень та захищає право дитини на спілкування з обома батьками. За систематичне порушення встановленого порядку побачень передбачено дієві правові механізми впливу, включно з адміністративними та кримінальними санкціями. Такий підхід сприяє не лише відновленню справедливості, а й формуванню відповідального батьківства, що, у свою чергу, позитивно впливає на психологічний стан та розвиток дитини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд діти мінюст розлучення

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
З бюджету за 5 місяців 2025 року витратили 1,5 трлн грн, що на 280 млрд більше, ніж у 2024 році

З 1,5 трильйону грн видатків майже трильйон було витрачено на безпеку і оборону – Мінфін.

Верховний Суд вказав, що отримані внаслідок провокації злочину докази не можуть бути визнані допустимими при доведенні винуватості особи

Але вони можуть використовуватися для спростування версії сторони обвинувачення.

Парламентський комітет рекомендував прийняти закон про створення нових спецадмінсудів – СОАС та СААС

Комітет рекомендував прийняти в цілому закон авторства Володимира Зеленського про створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

Партнери не дають дозволу витрачати їх кошти на військові потреби – Денис Шмигаль

Денис Шмигаль відповів, чому скорочення інших видатків не збільшує джерела для покриття військових потреб.

Закон про ведення податковою реєстру банківських рахунків громадян потрібен для адаптації платежів до зони євро — Сергій Марченко

За словами міністра фінансів Сергія Марченко, для приєднання до єдиної зони платежів у євро Верховній Раді доведеться ухвалити закон про реєстр банківських рахунків та сейфів.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Ярмолюк
    Олег Ярмолюк
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Юрій Градовський
    Юрій Градовський
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду