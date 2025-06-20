Мін'юст пояснив, як захистити право на побачення з дитиною після розлучення

Якщо батьки не змогли самостійно домовитися щодо порядку побачень, можна звертатися до органів опіки або суду.

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Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції нагадує: навіть після припинення шлюбу кожен з батьків має законне право спілкуватися з дитиною та брати участь у її вихованні. Проте на практиці часто трапляються ситуації, коли один із колишніх подружжя категорично не сприяє зустрічам дитини з іншим.

Як забезпечується право кожного з батьків на спілкування з дитиною, коли шлюбні відносини припинено?

Шлюб не є фактором, котрий впливає на появу та припинення батьківських прав і обов’язків. Сімейний кодекс України гарантує особі, яка проживає окремо від дитини можливість спілкуватися та брати участь у її вихованні. Попри стосунки між собою, батьки зобов’язані докладати максимум спільних зусиль для забезпечення повноцінного піклування про гармонійний розвиток дитини.

Разом з тим, батьки також мають змогу в письмовому вигляді погодити всі спірні моменти, котрі заважають нормальному розвитку взаємовідносин між ними та чадом. За невиконання такої угоди передбачена відповідальність у вигляді сплати матеріальної та/або моральної шкоди.

Якщо взаєморозуміння не вдалося досягти, то за заявою матері, батька дитини орган опіки та піклування визначає способи участі у вихованні дитини та спілкування з нею того з батьків, хто проживає окремо. До уваги беруться умови життя батьків, їхнє ставлення до дитини тощо.

Що робити, коли процес спілкування з дитиною саботується другим із батьків?

Той із батьків, кому створюють перешкоди у зустрічах з дитиною, має право звернутися до суду з позовом про їх усунення. У рішенні будуть визначені способи участі у вихованні дитини (періодичні чи систематичні побачення, можливість спільного відпочинку, відвідування дитиною місця його проживання тощо), місце та час їхнього спілкування. В окремих випадках, якщо це викликано інтересами дитини, суд може обумовити побачення з дитиною присутністю іншої особи.

Під час вирішення спору щодо участі одного з батьків у вихованні дитини береться до уваги:

ставлення батьків до виконання своїх обов’язків;

особиста прихильність дитини до кожного з них, вік дитини;

стан здоров’я дитини;

стан психічного здоров’я одного з батьків, зловживання ним алкогольними напоями або наркотичними засобами тощо.

Варто зазначити: якщо особа, з якою проживає дитина, ухиляється від виконання судового рішення, суд має право за зверненням іншого з батьків, який мешкає окремо, змінити місце проживання дитини на користь нього.

Як захистити своє право на побачення з дитиною?

У разі ігнорування одним із батьків судового рішення про усунення перешкод у спілкуванні з дитиною, інший, на користь кого воно винесене, має право звернутися до державної виконавчої служби. Органи юстиції, у свою чергу, здійснюють контроль за діями боржника під час побачень дитини зі стягувачем.

У встановлені судом (або державним виконавцем) час і місці, правники проводять перевірку реальної можливості того із батьків, котрий проживає окремо, спілкуватися з дитиною.

Невиконання боржником без поважних причин судового рішення є підставою для складення виконавцем акту та винесення постанови про накладення на боржника штрафу у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У постанові фахівців юстиції також зазначаються вимога виконувати рішення та попередження боржнику про кримінальну відповідальність.

У разі повторно вчиненого правопорушення державні виконавці посилюють правові санкції:

сума штрафу подвоюється;

надсилається повідомлення до органу досудового розслідування про вчинення боржником кримінального правопорушення;

тимчасово обмежується право на виїзд за межі України та керування транспортними засобами тощо.

Щоб державний виконавець виніс постанову про закінчення виконавчого провадження, поведінка боржника має змінитися на правослухняну. Якщо він у майбутньому буде перешкоджати побаченням з дитиною, то стягувачу необхідно буде знову звернутися до державного виконавця із заявою про відновлення виконавчого провадження. У результаті до боржника повторно застосують санкції, визначені Законом України «Про виконавче провадження».

Отже, забезпечення реалізації права батьків на побачення з дитиною після розлучення є важливим елементом гарантій захисту інтересів дитини. Незалежно від особистих конфліктів між батьками, закон вимагає виконання судових рішень та захищає право дитини на спілкування з обома батьками. За систематичне порушення встановленого порядку побачень передбачено дієві правові механізми впливу, включно з адміністративними та кримінальними санкціями. Такий підхід сприяє не лише відновленню справедливості, а й формуванню відповідального батьківства, що, у свою чергу, позитивно впливає на психологічний стан та розвиток дитини.

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