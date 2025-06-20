Министерство юстиции пояснило, как защитить право на встречи с ребенком после развода

Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции напоминает: даже после прекращения брака каждый из родителей имеет законное право общаться с ребенком и участвовать в его воспитании. Однако на практике часто случаются ситуации, когда один из бывших супругов категорически препятствует встречам ребенка с другим.
Как обеспечивается право каждого из родителей на общение с ребенком, когда брачные отношения прекращены?
Брак не является фактором, который влияет на возникновение и прекращение родительских прав и обязанностей. Семейный кодекс Украины гарантирует лицу, проживающему отдельно от ребенка, возможность общаться с ним и участвовать в его воспитании. Несмотря на взаимоотношения между собой, родители обязаны прилагать максимум совместных усилий для обеспечения полноценной заботы о гармоничном развитии ребенка.
Вместе с тем, родители также имеют возможность в письменной форме согласовать все спорные моменты, которые мешают нормальному развитию взаимоотношений между ними и ребенком. За неисполнение такого соглашения предусмотрена ответственность в виде возмещения материального и/или морального ущерба.
Если взаимопонимания достичь не удалось, то по заявлению матери или отца ребенка орган опеки и попечительства определяет способы участия в воспитании ребенка и общения с ним того из родителей, кто проживает отдельно. Учитываются условия жизни родителей, их отношение к ребенку и т. д.
Что делать, если процесс общения с ребенком саботируется другим из родителей?
Тот из родителей, кому создаются препятствия во встречах с ребенком, имеет право обратиться в суд с иском об их устранении. В решении будут определены способы участия в воспитании ребенка (периодические или систематические встречи, возможность совместного отдыха, посещение ребенком места его проживания и т. п.), место и время их общения. В отдельных случаях, если это продиктовано интересами ребенка, суд может предусмотреть встречи с ребенком в присутствии другого лица.
При разрешении спора об участии одного из родителей в воспитании ребенка принимаются во внимание:
Следует отметить: если лицо, с которым проживает ребенок, уклоняется от выполнения судебного решения, суд вправе по обращению другого родителя, проживающего отдельно, изменить место жительства ребенка в его пользу.
Как защитить свое право на встречи с ребенком?
В случае игнорирования одним из родителей судебного решения об устранении препятствий в общении с ребенком, другой, в чью пользу оно вынесено, имеет право обратиться в государственную исполнительную службу. Органы юстиции, в свою очередь, осуществляют контроль за действиями должника во время встреч ребенка с взыскателем.
В установленное судом (или государственным исполнителем) время и месте юристы проводят проверку реальной возможности того из родителей, кто проживает отдельно, общаться с ребенком.
Неисполнение должником без уважительных причин судебного решения является основанием для составления исполнителем акта и вынесения постановления о наложении на должника штрафа в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан. В постановлении специалистов юстиции также указывается требование исполнять решение и предупреждение должнику об уголовной ответственности.
В случае повторного совершения правонарушения государственные исполнители усиливают правовые санкции:
Чтобы государственный исполнитель вынес постановление о завершении исполнительного производства, поведение должника должно измениться на законопослушное. Если он в будущем будет препятствовать встречам с ребенком, то взыскателю необходимо будет вновь обратиться к государственному исполнителю с заявлением о возобновлении исполнительного производства. В результате к должнику повторно применят санкции, определенные Законом Украины «Об исполнительном производстве».
Таким образом, обеспечение реализации права родителей на встречи с ребенком после развода является важным элементом гарантий защиты интересов ребенка. Независимо от личных конфликтов между родителями, закон требует исполнения судебных решений и защищает право ребенка на общение с обоими родителями. За систематическое нарушение установленного порядка встреч предусмотрены действенные правовые механизмы воздействия, включая административные и уголовные санкции. Такой подход способствует не только восстановлению справедливости, но и формированию ответственного родительства, что, в свою очередь, положительно влияет на психологическое состояние и развитие ребенка.
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