В Киеве разоблачили 7 подпольных казино – изъято оборудования на 1,5 млн гривен

БЭБ изъяло 150 комплектов техники.

Фото: esbu.gov.ua

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Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве ликвидировали деятельность незаконных игорных заведений в Святошинском и Деснянском районах столицы, сообщили в БЭБ.

Подпольные казино действовали в нежилых помещениях, куда посетителей пускали только после проверки через камеры видеонаблюдения, чтобы избежать правоохранителей. Во время семи санкционированных обысков детективы изъяли оборудование, которое использовалось для организации азартных игр в интернете.

Среди изъятого: более 150 комплектов компьютерной техники, около 40 единиц специализированной мебели, сетевое оборудование, черновые записи и бытовая техника. Ориентировочная стоимость имущества составляет 1,5 млн грн.

Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства и причастных лиц.

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