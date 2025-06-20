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В Киеве задержали мужчину, который сжег автомобиль Герою Украины Евгению Громадскому

13:02, 20 июня 2025
Злоумышленник также планировал убийство чиновника ВСУ.
В Киеве задержали мужчину, который сжег автомобиль Герою Украины Евгению Громадскому
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В Киеве правоохранители задержали 33-летнего агента враждебной спецслужбы, который сжег автомобиль Героя Украины и планировал убийство высокопоставленного офицера Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

«С целью ослабления тыла украинских защитников он поджег пять военных автомобилей в Киеве и готовился к еще более дерзкому преступлению — убийству украинского военнослужащего», — заявили в полиции.

Правоохранители установили, что злоумышленник прибыл в Украину из оккупированного Крыма еще в 2021 году и поселился в Ивано-Франковске, где «залег на дно» в ожидании инструкций от российских кураторов. Позже переехал в Киев, где начал диверсионную деятельность.

Враждебные спецслужбы поставили перед мужчиной «задачу» — поджигать военную технику в столице, чтобы ослабить тыл украинских военных. Таким образом, по заданию спецслужбы страны-агрессора он поджег пять автомобилей, принадлежащих военным. Один из уничтоженных транспортных средств принадлежал Герою Украины.

Владельцем сожженного автомобиля оказался офицер Национальной гвардии Украины, Герой Украины, Евгений Громадский, которому в тот день исполнилось 25 лет. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

В полиции отметили, что во время последнего поджога мужчину задержали полицейские.

Правоохранители выяснили, что после совершения поджогов агент получил новое задание — выследить и ликвидировать одного из высокопоставленных офицеров ВСУ. Вражеская спецслужба пообещала вывезти его на территорию РФ, чтобы он избежал ответственности.

По координатам, переданным куратором, он забрал из тайника огнестрельное оружие с патронами и начал подготовку к совершению убийства.

Благодаря своевременному реагированию правоохранители задержали фигуранта и изъяли вещественные доказательства его преступной деятельности.

На данный момент злоумышленнику сообщено о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

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Национальная полиция Киев

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