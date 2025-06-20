У Києві затримали чоловіка, який спалив автівку Герою України Євгенію Громадському

Зловмисник також планував вбивство високопосадовця ЗСУ.

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У Києві правоохоронці затримали 33-річного агента ворожої спецслужби, який спалив автівку Герою України та планував вбивство високопосадовця ЗСУ. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

«Аби послабити тил українських захисників, він підпалив п’ять військових автомобілів у Києві та готувався до ще більш зухвалого злочину – вбивства українського військовослужбовця», - заявили у поліції.

Правоохоронці з’ясували, що зловмисник прибув до України з окупованого Криму ще у 2021 році та оселився в Івано-Франківську, де «заліг на дно» в очікуванні інструкцій від російських кураторів. Згодом переїхав до Києва, де розпочав диверсійну діяльність.

Ворожі спецслужби поставили чоловіку «задачу» - здійснювати підпали військової техніки у столиці, аби послабити тил українських захисників. Відтак за завданням ворожої спецслужби він здійснив підпали п’яти автомобілів військових у столиці. Один із знищених транспортних засобів належав Герою України.

Власником спаленого автомобіля виявився офіцер Національної гвардії України, Герой України, Євгеній Громадський, якому того дня виповнилось 25 років. Про це він повідомив на своїй сторіннці в Instagram.

У поліції зазначили, що під час останнього підпалу чоловіка затримали поліцейські.

Правоохоронці з’ясували, що після виконання підпалів, агент отримав нову інструкцію – вистежити та ліквідувати одного з високопосадовців ЗСУ. Ворожа спецслужба обіцяла вивезти його на територію РФ, аби він уникнув відповідальності.

За координатами, переданими куратором, він забрав зі схованки вогнепальну зброю з набоями та почав підготовку до скоєння вбивства.

Завдяки вчасному реагуванню правоохоронці затримали фігуранта та вилучили речові докази злочинної діяльності.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

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