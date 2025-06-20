В Буче вандалы повредили десять надгробий на кладбище

В городе Буча на кладбище по улице Антония Михайловского произошел акт вандализма: повреждены по меньшей мере десять надгробных памятников. Об этом сообщила пресс-служба Бучанского городского совета.
Правоохранители уже установили лицо, которое может быть причастно к инциденту. Сейчас продолжаются следственные действия для выяснения всех обстоятельств.
Городской совет призвал граждан, которые обнаружили повреждения на могилах родных, обращаться в полицию с заявлением.
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