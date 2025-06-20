Во Ивано-Франковской области третий день продолжаются поиски 5-летнего мальчика, пропавшего в лесу

17 июня ребенок пропал в лесу возле села Троица Коломыйского района.

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В Коломыйском районе Ивано-Франковской области третий день продолжаются интенсивные поисково-спасательные работы — разыскивают 5-летнего мальчика, который пропал 17 июня в лесу возле села Троица.

В течение минувшей ночи в операции были задействованы четыре поисковые группы и 20 беспилотных летательных аппаратов с тепловизорами. На данный момент к обследованию привлечены 11 поисковых групп, которые проверяют более 4 тысяч гектаров в 17 зонах — как пешком, так и с помощью дронов.

К поискам привлечены горные спасатели, кинологические расчеты из Тернопольской, Черновицкой, Львовской и Хмельницкой областей, Специальный авиаотряд ГСЧС Украины и курсанты Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности.

С начала операции обследовано около 1 798 га территории, из которых 1 050 га — это лес. С помощью дронов проверено еще 2 903 га. Водолазы обследовали 11 водоемов (почти 7,5 тыс. кв. м), а также прибрежную зону реки Прут на площади 75 га.

Все участки проверяются неоднократно. Семье ребенка постоянно оказывает поддержку психолог ГСЧС.

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