На Івано-Франківщині третю добу тривають пошуки 5-річного хлопчика, який зник у лісі

17 червня дитина зникла у лісі поблизу села Троїця Коломийського району.

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У Коломийському районі Івано-Франківської області третю добу тривають інтенсивні пошуково-рятувальні роботи — розшукують 5-річного хлопчика, який зник 17 червня в лісі поблизу села Троїця.

Протягом останньої ночі в операції були задіяні чотири пошукові групи та 20 безпілотних літальних апаратів із тепловізорами. Станом на зараз до обстеження залучено 11 пошукових груп, які перевіряють понад 4 тисячі гектарів у 17 зонах — як пішим ходом, так і за допомогою дронів.

До пошуків залучені гірські рятувальники, кінологічні розрахунки з Тернопільської, Чернівецької, Львівської та Хмельницької областей, Спеціальний авіаційний загін ДСНС України та курсанти Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

З початку операції обстежено близько 1 798 га території, з яких 1 050 га — це ліс. За допомогою дронів перевірено ще 2 903 га. Водолази обстежили 11 водойм (майже 7,5 тис. кв. м), а також прибережну зону річки Прут на площі 75 га.

Усі ділянки перевіряють неодноразово. Родині дитини постійно надає підтримку психолог ДСНС.

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