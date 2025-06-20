Шмигаль повідомив, коли у Чернишова закінчиться відрядження

Олексій Чернишов перебуває у відрядження до кінця поточного тижня.

Фото: kmu.gov.ua

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Як відомо, віцепрем’єр-міністр — міністр національної єдності України Олексій Чернишов відправився у закордонне відрядження та вже провів низку міжнародних зустрічей з представниками Ради Європи.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що підписав відрядження для Олексія Чернишова до кінця поточного тижня.

«Відповідні документи підписані з відрядженням до кінця цього тижня», - сказав він під час «години запитань до уряду» у Верховній Раді 20 червня, пряму трансляцію якої в YouTube веде народний депутат Олексій Гончаренко. Таким чином він відповів на запитання про те, на які дати підписано відрядження для Чернишова.

Раніше у Міністерстві національної єдності заявили, що Чернишов перебуває у плановому відрядженні в країнах ЄС і воно проходить у штатному режимі.

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