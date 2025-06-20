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На Сумщині рекордно зростає кількість випадків сказу

13:38, 20 червня 2025
На Сумщині 10 підтверджених випадків за пів року.
На Сумщині рекордно зростає кількість випадків сказу
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У Сумській області спостерігається зростання випадків сказу серед тварин, повідомила головна державна санітарна лікарка регіону Ірина Купрієнко. За даними Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб, за перші місяці 2025 року зареєстровано 10 підтверджених випадків, що дорівнює показнику за весь 2024 рік. 

Останні інциденти:

  • 6 червня в селі Попівка Конотопського району бродячий собака покусав двох місцевих жителів. 19 червня лабораторія підтвердила сказ у тварини. Постраждалі проходять антирабічне лікування.
  • 16 червня в Білопіллі безпритульний собака напав на людину. Постраждалий звернувся до Білопільської міської лікарні, а 17 червня аналізи підтвердили сказ у собаки.

Сказ — смертельне вірусне захворювання, яке передається через укуси чи ослинення інфікованих тварин. Без своєчасної медичної допомоги воно невиліковне. Мешканцям рекомендують:

  • Уникати контактів із безпритульними чи дикими тваринами, особливо з нетиповою поведінкою (агресія, надмірна ласкавість, слинотеча).
  • Вакцинувати домашніх тварин (собак і котів) проти сказу.
  • Звертатися до ветеринарів за перших ознак незвичайної поведінки тварин.
  • Негайно звернутися до лікаря у разі укусу чи ослинення твариною для отримання антирабічної допомоги.

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