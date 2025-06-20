У Бучі вандали пошкодили десять надгробків на кладовищі

Поліції вдалося встановити особу, яка може бути причетна до цього інциденту.

Фото: Бучанська міська рада

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У місті Буча на кладовищі по вулиці Антонія Михайловського стався акт вандалізму: пошкоджено щонайменше десять надгробних пам’ятників. Про це повідомила пресслужба Бучанської міської ради.

Правоохоронці вже встановили особу, яка може бути причетною до інциденту. Наразі тривають слідчі дії для з’ясування всіх обставин.

Міська рада закликала громадян, які виявили пошкодження на могилах рідних, звертатися до поліції із заявою.

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