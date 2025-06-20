У Києві викрили 7 підпільних казино – вилучено обладнання на 1,5 млн гривнь

БЕБ вилучило 150 комплектів техніки.

Фото: esbu.gov.ua

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Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Києві ліквідували діяльність незаконних гральних закладів у Святошинському та Деснянському районах столиці, повідомили в БЕБ.

Підпільні казино діяли в нежитлових приміщеннях, куди відвідувачів пускали лише після перевірки через камери відеоспостереження, щоб уникнути правоохоронців. Під час семи санкціонованих обшуків детективи вилучили обладнання, яке використовувалося для організації азартних ігор в інтернеті.

Серед вилученого: понад 150 комплектів комп’ютерної техніки, близько 40 одиниць спеціалізованих меблів, мережеве обладнання, чорнові записи та побутова техніка. Орієнтовна вартість майна становить 1,5 млн грн.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини та причетних осіб.

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