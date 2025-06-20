Партнеры не дают разрешения тратить их средства на военные нужды – Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль ответил, почему сокращение других расходов не увеличивает источники для покрытия военных нужд.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Международные партнеры-доноры не финансируют нужды обороны. Эти потребности финансирует исключительно Украина за счет собственных бюджетных средств. Это еще раз напомнил во время часа вопросов к правительству в парламенте премьер-министр Денис Шмыгаль, отвечая на вопрос относительно запланированных изменений в бюджет для покрытия нужд украинской армии.

Так, народный депутат, член комитета по вопросам финансов Нина Южанина поинтересовалась, «почему правительство спокойно себя чувствует, говоря о дефиците в 400 млрд грн на оборону».

«Что делает каждое министерство в аспекте сокращения расходов, какие нецелевые или непервоочередные расходы планируется сократить? За счет каких источников будет покрываться дефицит в 400 млрд?» – спросила она.

Денис Шмыгаль отметил, что военные расходы финансируются исключительно самой Украиной, за счет украинских налогоплательщиков. Остальные расходы, социальные, бюджетные, в том числе экономические программы, финансируются за счет средств партнеров.

«За последние 5 лет значительно сокращено количество государственных служащих. Сокращено 66 тысяч вакансий и 43 тысячи соответствующих государственных служащих. Это тот вклад правительства в экономию государственных средств.

Кроме того, мы работаем над сокращением нецелевых затрат во время войны. Проводятся процессы по дерегуляции для сокращения расходов.

Но это, к сожалению, никак не отражается на увеличении источника для покрытия затрат военных, поскольку это разные направления. Партнеры не дают возможности тратить их средства на военные нужды», – подчеркнул Денис Шмыгаль.

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что подготовка изменений в бюджет потребует времени, и там также будет отражена экономия расходов.

Напомним, что в начале прошлого года Украина вынуждена была покупать оружие за свой счет, потому что от США ничего не поступало. В итоге летом 2024 года оказалось, что на оборону и зарплаты военным не хватает 500 млрд грн.

«Когда делали приближение, то в росписи «переставляли» средства из графы расходов на зарплату в сентябре, октябре и ноябре в графу закупки оружия в начале года.

То есть, чтобы в конце сентября выплатить денежное обеспечение военнослужащим, нужно принять бюджет и подписать его до середины сентября», – объясняла тогда председатель Бюджетного комитета Роксолана Пидласа.

Тогда министр финансов Сергей Марченко рассказал, что не удалось убедить западных партнеров снять табу на использование их денег на финансирование зарплат военным.

Сейчас ситуация с бюджетом похожа на 2024 год, как объяснила Роксолана Пидласа, но она «не является критической».

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.