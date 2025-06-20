Кабмін ще рахує, скільки коштів потрібно буде додати на оборону у бюджеті, але потреба величезна

У Міноборони заявили, що потреби на оборону наразі величезні і потрібні будуть зміни до бюджету – раніше йшлося про цифру у 400 млрд грн.

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Зміни до закону про державний бюджет на 2025 рік ще готуються. Про це зазначив під час години запитань до уряду у Верховній Раді прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, зараз Мінфін та Міноборони проводять роботу стосовно підготовки змін до бюджету. Як тільки будуть розрахунки, вони будуть внесені до парламенту. Частина інформації буде закритою – комітети будуть обговорювати ці цифри у закритому режимі.

Міністр фінансів Сергій Марченко висловив сподівання, що депутатський корпус буде готовий проголосувати зміни до бюджету за основу та в цілому.

Заступник міністра оборони Євген Мойсюк зазначив, що Міноборони подало запити на Мінфін, і потреби «величезні».

У свою чергу перший заступник голови комітету з податкової та фінансової політики Ярослав Железняк, що Мінфіну не варто розраховувати на блискавичне проходження законопроекту про зміни до бюджету – «відразу за основу і в цілому».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», уряд незабаром планує звернутися до парламенту із законопроектом про внесення змін до державного бюджету на 2025 рік. Це зумовлено необхідністю збільшити видатки на оборону. Йшлося про цифру у 400 млрд грн.

Раніше Сергій Марченко заявив, що це спричинено змінами технологій, ситуацією з постачанням зброї від ключових партнерів і активізацією бойових дій.

«Якщо ви порівняєте бюджетні цифри, які ми подавали у вересні, ці цифри повністю відповідають минулорічнім. Але ситуацію не можна лінійно спрогнозувати. Ситуація абсолютно асиметрична і потребує іноді досить складних асиметричних рішень», – вказав міністр фінансів.

Крім того, тоді, пояснюючи причини, чому уряд не подав бюджетну декларацію до 1 червня, міністр фінансів Сергій Марченко попередив депутатів про серйозні виклики з формуванням бюджету на 2026 рік. «У наступному році нам потрібно скоротити по базовому сценарію дефіцит до 9,9% з 19,4% ВВП. Щоб зрозуміти, наскільки це складно і наскільки це великі цифри – мова йде про сотні мільярдів гривень менше видатків порівняно з тим бюджетом, який ми зараз маємо», – сказав Марченко.

«Прагматично ми зараз готуємо два сценарії: базовий сценарій і альтернативний сценарій, який передбачає продовження бойових дій увесь період 2026 року. Я не є прогнозистом, але я знаю, як може змінюватися ситуація. Але нам потрібно буде готовими до різних сценаріїв», - сказав він.

В свою чергу, голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа пояснювала, що на етапі планування державного бюджету на 2025 рік на оборону була закладена сума 2,2 трлн грн.

«Військове командування планувало, що цих коштів вистачить. Але, коли почався новий рік і вони побачили, що ситуація з підтримкою міжнародних партнерів змінюється, уряд зрозумів, що зростає потреба у власних закупівлях озброєння.

Тобто, наші партнери стали постачати менше зброї. Тоді стало зрозуміло, що потрібно використовувати більше власних коштів на цю потребу і, власне, у перші півроку було законтрактоване озброєння та боєприпаси на великі суми, понад 300 млрд, які були наближені з майбутніх видатків на зарплату військовослужбовців.

Таким чином, зараз і уряд, і парламент мають оперативно внести зміни до державного бюджету, щоби потреба у забезпеченні військовослужбовців і у майбутніх закупівлях озброєння була повністю закрита.

Зараз мова йде про суму у 400 млрд грн», зазначила Роксолана Підласа.

На уточнююче запитання, чи 400 млрд нестачі стосується і виплат для військових, Підласа зауважила, що така ситуація повторюється кожного року, тому що Міністерство оборони планує видатки на цілий рік, але також має потребу оперативно реагувати на зміни, як на полі бою, так і зміни у постачанні озброєння від міжнародних партнерів, коли виникає якась пауза, особливо, в постачанні від міжнародних партнерів. Тоді уряд України повинен оперативно шукати додаткові кошти на закупівлі, щоб фронт був постійно безперервно забезпечений.

«Я би не сказала, що ситуація зараз критична. Вона є плановою. А до кінця серпня законопроект буде проголосовано, підписано Президентом і він набуде чинності. Тому жодних перебоїв у забезпеченні військовослужбовців не буде, так само, як їх і не було в попередні роки», вказала голова комітету.

При цьому, як раніше і міністр фінансів Сергій Марченко, Роксолана Підласа підкреслила, що підняття податків «однозначно не планується».

«Тим паче, що в нас є певне перевиконання у Державній податковій службі. Разом Державна податкова і Державна митна служба за 5-ть місяців цього року перевиконали план по надходженням на 41 млрд грн. Ці кошти безперечно будуть використані на потреби оборони.

Крім того, Великобританія надала нам гроші на закупівлю зброї. Це перші гроші від міжнародних партнерів, які можна використовувати на потреби оборони.

Мова йде про 82 млрд грн в цьому році. Завдяки цьому ми можемо частку свого власного ресурсу також переспрямувати на потреби оборони.

Тобто, на 82 млрд в нас збільшується ресурс на закупівлю озброєння», пояснила вона.

Крім того уряд продовжує розміщувати цінні папери на внутрішньому ринку, тобто залучати внутрішній борг.

Отже, як зазначила Підласа, є простір для того, щоб запозичити більше і спрямувати ці кошти на потреби Збройних Сил України.

Нагадаємо, нещодавно майбутній Генпрокурор Руслан Кравченко нагадав депутатам їх обіцянку вирівняти прокурорам зарплати. «З командою Державної податкової служби, на завдання Президента, в цьому році отримали + 50 млрд грн. Знаю, що народні депутати обіцяли прокурорам вирівняти зарплату. Прошу виконати обіцянку. Необхідні кошти – це мінімальний відсоток від того перевиконання плану, якого досягла наша команда», підкреслив він.

Автор: Наталя Мамченко

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