Справедливість повинна бути і стосовно прокурорів – Руслан Кравченко нагадав депутатам їх обіцянку вирівняти прокурорам зарплату

Вирівняти прокурорам зарплату можна за рахунок перевиконаного Податковою службою плану на 50 млрд грн – майбутній Генпрокурор Руслан Кравченко нагадав депутатам їх обіцянку, дану при черговому заморожуванні прожиткового мінімуму для розрахунку окладів прокурорам на рівні 1600 грн.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У своєму виступі у Верховній Раді майбутній Генеральний прокурор Руслан Кравченко нагадав депутатам їх обіцянку підвищити прокурорам зарплату, а також акцентував увагу на необхідності заповнити вакансії кадрами.

Тут слід нагадати, що, починаючи з закону про бюджет на 2021 рік, прокурорам встановили «особливий» занижений прожитковий мінімум для розрахунку окладів в 1600 грн, і з тих пір – «заморозили» його.

Таким чином, якщо оклади у НАБУ, САП чи НАЗК, до прикладу, рахують, виходячи зі звичайного прожиткового мінімуму, який складає 3028 грн, то оклади прокурорів розраховують за незмінним з 2021 року мінімумом в 1600 грн.

Як раніше заявила голова Бюджетного комітету Роксолана Підласа, антикорупційним органам неможливо зменшити зарплату (тобто, і «заморозити» для них прожитковий мінімум).

Відповідно до закону про прокуратуру посадовий оклад прокурора окружної прокуратури становить 25 прожиткових мінімумів. Тобто, 40 тисяч грн.

Як зазначив Руслан Кравченко у своєму виступі, «щодо справедливості – вона повинна бути і стосовно прокурорів».

«З командою ДПС, на завдання Президента, в цьому році отримали + 50 млрд грн. Знаю, що народні депутати обіцяли прокурорам вирівняти зарплату. Прошу виконати обіцянку.

Необхідні кошти – це мінімальний відсоток від того перевиконання плану, якого досягла наша команда», підкреслив він.

Серед проблемних питань він назвав також завантаженість прокурорів через тривалу нестачу кадрів.

За його словами, він почне з прийняття дуже швидких рішень, особливо кадрових. Зокрема, на сьогодні 9 областей без керівників прокуратури. «Дуже багато людей без посад і вільних, дуже велика кількість посад вільних, і тому швидко треба діяти разом з командою прокурорів», зазначив він.

Крім того, Кравченко підкреслив, що не допустить незаконного тиску на прокурорів – ні кулуарного, ні публічного.

Також він зазначив, що його завдання як Генерального прокурора буде чітким і конкретним: тримати всіх у межах закону. «Основну мету своєї діяльності на цій посаді я бачу такою: відновлення ролі прокуратури як головного координатора роботи всіх правоохоронних органів. Під час війни недопустима конкуренція між силовими структурами, всі ми маємо працювати на спільну мету», підкреслив він.

Він розраховує на прийняття відповідних законопроектів, які будуть направлені на саме зміцнення та повернення координаційної ролі для органів прокуратури.

«Неважливо, чи змінить назву орган, чи якось пройде реформування, все залежить, а чи будуть кадри в цьому органі. Без кадрів і без працівників, без прокурорів ніяких результатів ми не досягнемо.

На сьогоднішній день, щоб повернутись до прокуратури, наприклад, мені з майже 12 років стажу, потрібно спочатку пройти конкурс, потім стажування, а потім я тільки потраплю до окружної прокуратури, щоб повернутись.

Дайте мені можливість набирати зі стажем людей з юридичною освітою, гідних фахівців до органів, і тоді ви побачите результати. Чи парламент прийме закон про створення Військової прокуратури чи іншого органу, як би він не називався, дайте, будь ласка, кадровий потенціал і прирівняйте їм заробітну плату, як і іншим», зазначив він.

На запитання народного депутата Василя Німченка, як він ставиться до звільнення прокурорів часів Руслана Рябошапки в рамках переатестації, Руслан Кравченко зазначив наступне.

«Відповім як юрист і як прокурор. Щоб відповісти на це конкретне питання з конкретною відповіддю, треба вивчити кожне рішення колишнього Генпрокурора і прийняти відповідне кадрове рішення. Тому я і прошу, надайте мені можливість приймати на роботу людей, які були раніше звільнені або за особистою заявою, або за відповідним рішенням колишнього Генпрокурора», вказав він.

На запитання народного депутата Григорія Мамки стосовно того, скільки часу необхідно Руслану Кравченку, щоб змінити систему, змінити підходи набору, відповідальності, визначитися з військовими прокурорами, Руслан Кравченко зазначив, що на це необхідно від 3 до 6 місяців. «Щодо пропозицій, протягом першого місяця будуть подані до комітетів і до Верховної Ради», додав він.

Вочевидь, в Офісі Генпрокурора будуть готувати відповідні законопроекти для подання до парламенту.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.