Удар РФ по Києву — Ігор Клименко пояснив плутанину з кількістю загиблих

Ігор Клименко повідомив, що оперативна інформація часто піддається корегуванню.

Фото: ДСНС

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Росія вдарила по багатоповерхівках, дитсадках, освітніх закладах у Києві. 27 локацій столиці опинилися під російським ударом. Російська балістична ракета зруйнувала під’їзд 9-поверхівки в Києві – людей досі шукають під завалами.

Міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що під час пошуково-рятувальних робіт можуть виявлятися частини тіл, які спершу фіксуються як окремі загиблі. Тому виникла плутанина у даних щодо кількості жертв внаслідок нічного удару Росії по Києву 17 червня.

Він зазначив, що станом на 17:30 внаслідок нічних російських ударів по Україні загинуло 12 людей. З них 10 - у місті Києві та ще дві особи деблокували з-під завалів в Одесі.

«На жаль, оперативна інформація часто піддається корегуванню. Оскільки під час пошуково-рятувальних робіт можуть виявлятися частини тіл, які спершу фіксуються як окремі загиблі. Остаточне підтвердження дають експерти-криміналісти після аналізу в мобільній ДНК-лабораторії», - заявив Клименко.

Також він підкреслив, що на місцях ударів по житловій інфраструктурі продовжують працювати рятувальники та поліцейські.

Рятувальна операція триває на двох локаціях у Києві. Під завалами ще є люди, тож роботи не припиняться, доки не знайдуть всіх.

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