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Процедуру оскарження відкликання депутатів місцевих рад за народною ініціативою удосконалять — законопроект

18:33, 17 червня 2025
Законопроект передбачає забезпечення ефективного та оперативного механізму судового контролю за процедурою відкликання депутатів місцевих рад та гарантування дотримання прав і законних інтересів суб’єктів такого відкликання.
Процедуру оскарження відкликання депутатів місцевих рад за народною ініціативою удосконалять — законопроект
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У вівторок, 17 червня, Комітет організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Парламенту прийняти за основу законопроект 13318 щодо удосконалення процедури оскарження відкликання депутатів місцевих рад за народною ініціативою та проведення заміщення депутатів місцевих рад, повноваження яких достроково припинені.

Метою законопроекту є забезпечення ефективного та оперативного механізму судового контролю за процедурою відкликання депутатів місцевих рад та гарантування дотримання прав і законних інтересів суб’єктів такого відкликання.

Для реалізації зазначеної мети законопроектом пропонується внести зміни до низки законодавчих актів, а саме: Кодексу адміністративного судочинства України, Виборчого кодексу України та Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», якими:

- вcтановити спеціальний порядок розгляду судових справ щодо оскарження рішень політичних партій про відкликання депутатів місцевих рад за народною ініціативою, а також щодо проведення заміщення депутатів місцевих рад, обраних за виборчими списками місцевих організацій політичних партій, повноваження яких були достроково припинені;

- закріпити неможливість проведення територіальною виборчою комісією процедури заміщення депутата місцевої ради у випадку оскарження до суду рішення вищого керівного органу політичної партії про його відкликання за народною ініціативою до винесення судом остаточного рішення у справі;

-визначити момент припинення повноважень депутата місцевої ради у випадку відкликання його за народною ініціативою на підставі рішення вищого керівного органу політичної партії, а також моменту поновлення його повноважень у разі скасування судом такого рішення.

Комітет ухвалив рекомендувати Парламенту врахувати при підготовці законопроекту до другого читання пропозиції і поправки щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання законопроекту, зокрема щодо:

- врегулювання порядку оскарження рішень територіальних виборчих комісій щодо відкликання за народною ініціативою депутатів місцевих рад, обраних шляхом самовисування;

- внесення змін до окремих статей Кодексу адміністративного судочинства України та Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» з метою їх узгодження з новелами законопроекту, тощо.

Також Комітет рекомендував скоротити наполовину строк внесення поправок і пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи для підготовки даного законопроекту до другого читання.

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