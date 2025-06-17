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Процедуру обжалования отзыва депутатов местных советов по народной инициативе усовершенствуют — законопроект

18:33, 17 июня 2025
Законопроект предусматривает обеспечение эффективного и оперативного механизма судебного контроля за процедурой отзыва депутатов местных советов и гарантирование соблюдения прав и законных интересов субъектов такого отзыва.
Процедуру обжалования отзыва депутатов местных советов по народной инициативе усовершенствуют — законопроект
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Во вторник, 17 июня, Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Парламенту принять за основу законопроект №13318 относительно усовершенствования процедуры обжалования отзыва депутатов местных советов по народной инициативе и проведения замещения депутатов местных советов, полномочия которых были досрочно прекращены.

Целью законопроекта является обеспечение эффективного и оперативного механизма судебного контроля за процедурой отзыва депутатов местных советов и гарантирование соблюдения прав и законных интересов субъектов такого отзыва.

Для достижения указанной цели законопроектом предлагается внести изменения в ряд законодательных актов, а именно: Кодекс административного судопроизводства Украины, Избирательный кодекс Украины и Закон Украины «О статусе депутатов местных советов», которыми предлагается:

  • установить специальный порядок рассмотрения судебных дел по обжалованию решений политических партий об отзыве депутатов местных советов по народной инициативе, а также по вопросам замещения депутатов местных советов, избранных по избирательным спискам местных организаций политических партий, полномочия которых были досрочно прекращены;
  • закрепить невозможность проведения территориальной избирательной комиссией процедуры замещения депутата местного совета в случае обжалования в суд решения высшего руководящего органа политической партии о его отзыве по народной инициативе до вынесения судом окончательного решения по делу;
  • определить момент прекращения полномочий депутата местного совета в случае его отзыва по народной инициативе на основании решения высшего руководящего органа политической партии, а также момент восстановления его полномочий в случае отмены такого решения судом.

Комитет принял решение рекомендовать Парламенту учесть при подготовке законопроекта ко второму чтению предложения и поправки, касающиеся исправлений, уточнений, устранения ошибок и/или противоречий в тексте законопроекта, других структурных частях законопроекта и/или других законодательных актах, которые не были предметом рассмотрения в первом чтении, но соответствуют предмету правового регулирования законопроекта, в частности:

  • урегулирование порядка обжалования решений территориальных избирательных комиссий об отзыве по народной инициативе депутатов местных советов, избранных путем самовыдвижения;
  • внесение изменений в отдельные статьи Кодекса административного судопроизводства Украины и Закона Украины «О статусе депутатов местных советов» с целью их согласования с новациями законопроекта и др.

Также Комитет рекомендовал сократить наполовину срок внесения поправок и предложений субъектов права законодательной инициативы для подготовки данного законопроекта ко второму чтению.

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