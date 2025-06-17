Процедуру обжалования отзыва депутатов местных советов по народной инициативе усовершенствуют — законопроект

Во вторник, 17 июня, Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Парламенту принять за основу законопроект №13318 относительно усовершенствования процедуры обжалования отзыва депутатов местных советов по народной инициативе и проведения замещения депутатов местных советов, полномочия которых были досрочно прекращены.
Целью законопроекта является обеспечение эффективного и оперативного механизма судебного контроля за процедурой отзыва депутатов местных советов и гарантирование соблюдения прав и законных интересов субъектов такого отзыва.
Для достижения указанной цели законопроектом предлагается внести изменения в ряд законодательных актов, а именно: Кодекс административного судопроизводства Украины, Избирательный кодекс Украины и Закон Украины «О статусе депутатов местных советов», которыми предлагается:
Комитет принял решение рекомендовать Парламенту учесть при подготовке законопроекта ко второму чтению предложения и поправки, касающиеся исправлений, уточнений, устранения ошибок и/или противоречий в тексте законопроекта, других структурных частях законопроекта и/или других законодательных актах, которые не были предметом рассмотрения в первом чтении, но соответствуют предмету правового регулирования законопроекта, в частности:
Также Комитет рекомендовал сократить наполовину срок внесения поправок и предложений субъектов права законодательной инициативы для подготовки данного законопроекта ко второму чтению.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.