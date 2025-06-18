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В ГНС объяснили, как облагать налогом на прибыль операции по страхованию

07:54, 18 июня 2025
Налоговая объясняет нюансы налогообложения страховых операций.
В ГНС объяснили, как облагать налогом на прибыль операции по страхованию
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Налоговая служба в Житомирской области сообщает, как облагать налогом на прибыль операции по страхованию.

Отмечается, что в соответствии с подпунктом 141.4.5 пункта 141.4 статьи 141 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года №2755-VI (далее – НКУ) страховщики или другие резиденты, в том числе физические лица – предприниматели, физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, или субъекты хозяйствования (юридические лица или физические лица – предприниматели), выбравшие упрощенную систему налогообложения, иной нерезидент, осуществляющий хозяйственную деятельность через постоянное представительство, которые осуществляют страховые платежи (страховые взносы, страховые премии) и страховые выплаты (страховые возмещения) в рамках договоров страхования или перестрахования рисков, в том числе страхования жизни в пользу нерезидентов, обязаны облагать налогом суммы, перечисляемые, следующим образом:

в рамках договоров по обязательным видам страхования, по которым страховые выплаты (страховые возмещения) осуществляются в пользу физических лиц – нерезидентов, а также по договорам страхования в рамках системы международных договоров «Зелёная карта», а также по договорам страхования пассажирских перевозок гражданской авиации – по ставке 0 процентов;

в рамках договоров страхования рисков за пределами Украины, по которым страховые выплаты (страховые возмещения) осуществляются в пользу нерезидентов, кроме рисков, указанных во втором абзаце подпункта 141.4.5 пункта 141.4 статьи 141 НКУ, – по ставке 4 процента от суммы, перечисляемой, за собственный счёт страховщика в момент осуществления перечисления такой суммы;

при заключении договоров страхования или перестрахования непосредственно со страховщиками и перестраховщиками – нерезидентами, которые соответствуют требованиям к перестрахованию у страховщиков (перестраховщиков) – нерезидентов, установленным Национальным банком Украины (в том числе через или при посредничестве страховых и/или перестраховочных брокеров), а также при заключении договоров перестрахования с размещением рисков в иностранных ядерных пулах по поручению членов ядерного страхового пула – по ставке 0 процентов;

в остальных случаях, кроме указанных во втором – четвёртом абзацах подпункта 141.4.5 пункта 141.4 статьи 141 НКУ, – по ставке 12 процентов от суммы таких платежей (выплат) за собственный счёт в момент осуществления перечисления таких выплат.

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налоговая

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