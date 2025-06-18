Практика судів
  1. В Україні

У ДПС пояснили, як оподатковувати податком на прибуток операції зі страхування

07:54, 18 червня 2025
Податкова пояснює нюанси оподаткування страхових операцій.
У ДПС пояснили, як оподатковувати податком на прибуток операції зі страхування
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Податкова служба у Житомирській області повідомляє, як оподатковувати податком на прибуток операції зі страхування. 

Зазначається, що відповідно до пп. 141.4.5 п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI (далі – ПКУ) страховики або інші резиденти, у тому числі фізичні особи – підприємці, фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, або суб’єкти господарювання (юридичні особи чи фізичні особи – підприємці), які обрали спрощену систему оподаткування, інший нерезидент, який провадить господарську діяльність через постійне представництво, які здійснюють страхові платежі (страхові внески, страхові премії) та страхові виплати (страхові відшкодування) у межах договорів страхування або перестрахування ризиків, у тому числі страхування життя на користь нерезидентів, зобов’язані оподатковувати суми, що перераховуються, таким чином:

  • у межах договорів із обов’язкових видів страхування, за якими страхові виплати (страхові відшкодування) здійснюються на користь фізичних осіб – нерезидентів, а також за договорами страхування у межах системи міжнародних договорів «Зелена карта», а також за договорами страхування пасажирських перевезень цивільної авіації – за ставкою 0 відсотків;
  • у межах договорів страхування ризиків за межами України, за якими страхові виплати (страхові відшкодування) здійснюються на користь нерезидентів, крім ризиків, зазначених в абзаці другому пп. 141.4.5 п. 141.4 ст. 141 ПКУ, – за ставкою 4 відс. суми, що перераховується, за власний рахунок страховика у момент здійснення перерахування такої суми;
  • під час укладання договорів страхування або перестрахування безпосередньо із страховиками та перестраховиками – нерезидентами, які відповідають вимогам щодо перестрахування у страховиків (перестраховиків) – нерезидентів, установленим Національним банком України (у тому числі через або за посередництвом страхових та/або перестрахових брокерів), а також під час укладання договорів перестрахування з розміщення ризиків в іноземних ядерних пулах за дорученням членів ядерного страхового пулу – за ставкою 0 відсотків;
  • в інших випадках, ніж зазначені в абзацах другому – четвертому пп. 141.4.5 п. 141.4 ст. 141 ПКУ, – за ставкою 12 відс. суми таких платежів (виплат) за власний рахунок у момент здійснення перерахування таких виплат.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

податкова

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Реєстр військовослужбовців в Україні буде створюватися і працювати за кошти іноземних донорів

Створення та функціонування Реєстру військовослужбовців буде здійснюватися за рахунок коштів міжнародної фінансової допомоги.

Якщо країна застосувала санкції до РФ, то українець може одночасно перебувати у громадянстві такої країни – законопроект про множинне громадянство

Кабмін сформує перелік держав, громадянство яких можуть паралельно набути українці, з урахуванням того, чи застосовували такі держави санкції до РФ.

Поріг для кримінальної відповідальності чиновників за недостовірне декларування збільшено з 1,5 млн до 2,2 млн грн

Верховна Рада прийняла закон, який підвищила поріг недостовірного декларування для кримінальної відповідальності посадовців з 1,5 млн до 2,2 млн грн.

«ДБР віднеслося до ВККС без поваги», але Вища рада правосуддя вирішила не загострювати конфлікт між ВККС та ДБР

Вища рада правосуддя так і не отримала відповіді, скільки часу Державне бюро розслідувань планує розслідувати кримінальні провадження стосовно ВККС.

Кабмін опублікував постанову про групи ППО, які зможуть використовувати власну зброю і матимуть право на виплату до 100 тисяч грн

У разі включення члена добровольчого формування до складу групи ППО до контракту добровольця обов’язково вноситься умова про заборону його направлення для виконання бойових чи інших завдань, крім здійснення заходів з ППО

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Мазур
    Микола Мазур
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Олександр Сарбей
    Олександр Сарбей
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області