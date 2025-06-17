Робоча група з підготовки коментаря до Кодексу суддівської етики провела друге розширене засідання, фото

Робоча група збиралася, щоб обговорити запропоновані варіанти доповнень, визначитися з технічними питаннями щодо представлення в текстах першоджерел, узгодити обсяги й стилі написання.

Фото: rsu.gov.ua

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Робоча група Ради суддів України з підготовки коментаря до Кодексу суддівської етики провела своє друге виїзне засідання 13 - 15 червня цього року з тим, щоб детально проаналізувати тексти коментарів до кожної зі статей Кодексу суддівської етики, а їх 21, обговорити запропоновані варіанти доповнень, визначитися з технічними питаннями щодо представлення в текстах першоджерел, узгодити обсяги й стилі написання. Про це повідомив офіційний сайт РСУ.

Вітаючи членів робочої групи, голова Комітету Ради суддів України з питань дотримання етичних норм, запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів, суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Єгор Краснов наголосив, що засідання має бути максимально ефективним з огляду на обсяги представлених матеріалів до кожної зі статей Кодексу суддівської етики, а найголовніше – напрацювання повинні наблизити усіх авторів до фінальної версії коментаря з тим, щоб вже у найближчі місяці його можна було представити на огляд суддівській спільноті.

«Ми маємо максимально ефективно використати час, що маємо на колективне опрацювання наявного матеріалу, урахувати усі зауваження та пропозиції та наблизитися до формування фінальної версії коментаря до Кодексу суддівської етики», - сказав Єгор Краснов.

Оксана Хотинська–Нор, завідувачка кафедри юстиції Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, наукова консультантка, яка виступає упорядницею коментаря до Кодексу суддівської етики також звернула увагу членів робочої групи на дотриманні вимог, що існують до написання науково-популярних статей і зауважила, що коментар має бути не тільки вивіреним з правничого боку, де переплітаються законодавчі норми та приклади їх застосування, а й цікавим для широкого загалу людей, які безпосередньо чи опосередковано мають стосунок до суддівської діяльності.

«Ви самі працювали впродовж цих трьох днів з текстами усіх команд, які працюють над своїми статтями і ви самі бачили, що підходи в їх підготовці іноді бувають абсолютно полярні – десь норма не згадана, десь відсутня структурованість, десь відсутні посилання на приклади та першоджерела. Тому нам важливо, щоб в тексті було не просто написано, що це справа Бака проти Угорщини (якщо наводиться такий приклад), а щоб було вказано першоджерело і тільки офіційне. А загалом, я вам дуже вдячна за радість активного спілкування, за інтелектуальний мозковий штурм, заряд позитиву, оптимізму та натхнення. Ви надихаєте і я сподіваюсь, що у нашу наступну зустріч ми так само продуктивно попрацюємо, але вже над завершальною версією такого важливого документу!» – зі свого боку підсумувала пані Оксана.

Слід зазначити, що окрім суддів, суддів у відставці, представників суддівських організацій, активну участь у підготовці коментаря беруть й представники Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Національної школи суддів України.

«Взагалі, для ВККС дуже важливо бути залученими до цієї процедури, тому що ми безпосередньо причетні до суддівської кар'єри, зокрема в частині проходження кваліфікаційного оцінювання, проведення конкурсів до судів першої та апеляційної інстанції й інших конкурсних процедур. Нам важливо бачити й розуміти наскільки кандидат на посаду судді чи суддя дотримується суддівської етики, чи усвідомлює він всю відповідальність за свою діяльність та поведінку, чи є для нього Кодекс суддівської етики дороговказом, яким він керуватиметься у своїй кар'єрі, добровільно приймаючи на себе ті обмеження, що накладає на нього статус судді», - сказала член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Галина Шевчук.

Пані Галина також подякувала Раді суддів України за залучення до такої відповідальної роботи і висловила сподівання, що така співпраця буде гарним прикладом для врегулювання будь-яких питань.

На переконання судді Конституційного Суду України Віктора Городовенка коментар до Кодексу суддівської етики й сам Кодекс є надзвичайно важливими документами не тільки як узагальнені й стиснуті збірники внутрішніх правил життя й поведінки у суддівській спільноті, а й правилами, які визначають відповідальність судді перед суспільством.

«Коментар надає відповіді про те, як робити перші кроки у суддівському житті, як жити в суддівському колективі, як бути чесним, відповідальним, доброчесним перед своїми колегами й перед представниками громадянського суспільства. Готуючи коментар, ми взяли дуже високу планку і вже зараз вбачається, що він буде змістовним, повним, прогресивним і цікавим для прочитання й використання в процесуальному та позапроцесуальному житті», - підсумував результати роботи Віктор Городовенко.

Зазначається, що організатором засідання робочої групи з підготовки коментаря до Кодексу суддівської етики виступила Рада суддів України за сприяння Програми підтримки ОБСЄ для України.

Голова робочої групи Єгор Краснов щиро подякував представникам проєктного відділу Демократизація та належне урядування, верховенства права та права людини Програми підтримки ОБСЄ для України за сприяння в організації засідання і висловив сподівання на подальшу співпрацю.

Джерело фото: rsu.gov.ua

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