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У Черкасах молодика, який жорстоко вбив бабусю та пошкодив авто, помістили до психіатричного закладу з суворим наглядом

07:36, 18 червня 2025
Обвинувачений 16 разів вдарив ножем бабусю.
У Черкасах молодика, який жорстоко вбив бабусю та пошкодив авто, помістили до психіатричного закладу з суворим наглядом
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У Черкасах суд застосував примусові заходи медичного характеру до 21-річного жителя міста, який минулого року вчинив умисне вбивство та хуліганство. Про це повідомили в Черкаській окружній прокуратурі.

Доведено, що в липні 2023 року молодик, перебуваючи у квартирі своєї бабусі в Черкасах, наніс їй 16 ножових поранень у груди та живіт, після чого залишив місце події. Від отриманих травм 69-річна жінка загинула на місці.

Після скоєного зловмисник продовжив агресивну поведінку: перебуваючи на вулиці Хрещатик, він кинув бруківку у вікно автомобіля Skoda Octavia, чим спричинив його пошкодження.

За результатами судово-психіатричної експертизи встановлено, що на момент вчинення дій обвинувачений не міг усвідомлювати своїх вчинків через психічний стан.

З урахуванням висновків експертів та доказів сторони обвинувачення, суд постановив помістити чоловіка до психіатричного закладу з суворим наглядом.

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