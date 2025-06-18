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В Черкассах молодого человека, который жестоко убил бабушку и повредил авто, поместили в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением

07:36, 18 июня 2025
Обвиняемый 16 раз ударил ножом бабушку.
В Черкассах молодого человека, который жестоко убил бабушку и повредил авто, поместили в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением
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В Черкассах суд применил принудительные меры медицинского характера к 21-летнему жителю города, который в прошлом году совершил умышленное убийство и хулиганство. Об этом сообщили в Черкасской окружной прокуратуре.

Доказано, что в июле 2023 года молодой человек, находясь в квартире своей бабушки в Черкассах, нанес ей 16 ножевых ранений в грудь и живот, после чего оставил место происшествия. От полученных травм 69-летняя женщина погибла на месте.

После совершенного злоумышленник продолжил агрессивное поведение: находясь на улице Крещатик, он бросил брусчатку в окно автомобиля Skoda Octavia, чем повлек его повреждение.

По результатам судебно-психиатрической экспертизы установлено, что на момент совершения действий обвиняемый не мог отдавать себе отчет в своих поступках через психическое состояние.

С учетом выводов экспертов и доказательств стороны обвинения, суд постановил поместить мужчину в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением.

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