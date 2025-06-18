В Житомирской области осужден водитель, который угнал авто и совершил ДТП

В состоянии алкогольного опьянения осужденный не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

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В Житомирской области наказали ранее судимого 24-летнего жителя Городокской общины, который угнал авто и совершил ДТП. Об этом сообщает областная прокуратура.

В ноябре 2024 года мужчина, проходя стажировку на одном из предприятий в селе Белая Криница, незаконно завладел служебным автомобилем ЗАЗ 110307, ​​который принадлежал директору учреждения.

Будучи в состоянии алкогольного опьянения, осужденный не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП пассажир получил телесные повреждения средней степени тяжести.

Радомышльский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет и 3 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества и запретом водить автомобиль на 3 года.

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