На Житомирщині засуджено водія, який викрав авто та скоїв ДТП

В стані алкогольного сп’яніння,засуджений не впорався з управлінням, з'їхав з дороги та врізався в дерево.

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На Житомирщині покарали раніше судимого 24-річного жителя Городоцької громади, який викрав авто та скоїв ДТП. Про це повідомляє обласна прокуратура.

У листопаді 2024 року чоловік, проходячи стажування на одному з підприємств у селі Біла Криниця, незаконно заволодів службовим автомобілем ЗАЗ 110307, який належав директорці установи.

Будучи в стані алкогольного сп’яніння, засуджений не впорався з управлінням, з'їхав з дороги та врізався в дерево. Унаслідок ДТП пасажир зазнав тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості.

Радомишльський районний суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у виді 5 років і 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною кермувати авто на 3 роки.

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