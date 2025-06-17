Руслан Кравченко зробив заяву: «Я не гнуся та не ламаюся, тому раджу всім не витрачати час та забути про тиск – я представляю не політичну силу, а Закон»

Також Руслан Кравченко зазначив, що з командою Державної податкової служби, на завдання Президента, отримано більше 50 млрд грн, і народні депутати обіцяли прокурорам вирівняти зарплату.

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Погоджений Верховною Радою для призначення Генпрокурором Руслан Кравченко зробив заяву стосовно своїх майбутніх планів на посаді.

По-перше, він вказав, що вдячний Президенту Володимиру Зеленському за подання, а Верховній Раді за підтримку – 273 голоси «за».

«За моїми плечима колосальний прокурорський досвід – 11 років, попри те, що два останні роки я не працював в цій системі.

Я розслідував і підтримував обвинувачення у найскладніших провадженнях. До анексії Криму працював слідчим в прокуратурі Севастополя, був на Сході та АТО, в прокуратурах Рівненщини, Львівщини, військовій прокуратурі. Вів справу Януковича. Саме за роботу у цій справі слідчий комітет росії та басманний суд москви оголосили мене у розшук.

Повномасштабну війну зустрів на посаді керівника прокуратури Бучі. Де більшість не могли дивитися – там я працював. Заради трибуналу і незворотного покарання для нелюдів», пояснив він.

Він вказав, що завдання як Генерального прокурора «буде чітким і конкретним: тримати всіх у межах Закону».

«Основну мету своєї діяльності на цій посаді я бачу такою:

- Відновлення ролі прокуратури, як головного координатора роботи правоохоронних органів. Під час війни недопустима конкуренція між силовими структурами – усі ми маємо працювати на спільну мету: захист держави та забезпечення справедливості.

- Повернення довіри до органів прокуратури, як зі сторони суспільства, громадськості, міжнародних партнерів, так і безпосередньо Верховної Ради.

- Забезпечення справедливості у кожній справі.

- Невідворотність покарання.

- Збір доказів для Міжнародного кримінального суду в Гаазі щодо злочинів росії. Жоден їх злочин не залишиться непокараним. Я знаю, як це робити», зазначив Кравченко.

«Мірилом справедливості не може бути більшість голосів. Справедливість не може залежати від думки прокурора, основаної лише на формальній відповідності діяння статті Кримінального Кодексу. Коли вирішується доля людини, необхідно бачити не лише правопорушення, а й особу, яка його вчинила. Ми повинні враховувати її життєвий шлях, мотив, репутацію, обставини, за яких це сталося і навіть час, коли це відбулось.

Бо іноді за одним шаблоном судять і злодія, і героя.

При прийнятті рішень мають бути враховані всі моменти: що людина зробила для нашої держави, для її захисту, для збереження життя кожного з нас. Але рішення має бути одним – справедливим і законним.

Неприпустимо, щоб людина ставала об’єктом кримінального переслідування лише для того, щоб хтось виконав план, виправдав своє перебування на посаді, чи «засвітив» гучну справу у ЗМІ. Посада і статус не можуть бути приводом для демонстративного правосуддя», вказав Руслан Кравченко.

«Щодо справедливості – вона повинна бути і стосовно прокурорів. З командою ДПС, на завдання Президента, в цьому році отримали + 50 млрд грн. Знаю, що народні депутати обіцяли прокурорам вирівняти зарплату. Прошу виконати обіцянку.

Необхідні кошти – це мінімальний відсоток від того перевиконання плану, якого досягла наша команда.

Результати можливі за умови ефективної взаємодії з ВР, маємо повернути довіру парламенту до органів прокуратури. Пріоритет — регулярна, предметна і відповідальна комунікація з ВР, комітетами, а також публічна звітність.

Нас чекає серйозна робота над удосконаленням законодавства. Важливий є зовнішній вимір – репутація прокуратури як всередині країни, так і за її межами, серед міжнародних партнерів та у ЗМІ. Постійна комунікація з суспільством має стати нормою роботи прокуратури.

Важливе питання — недопущення тиску на бізнес та ЗМІ. Також я не допущу незаконного тиску на прокурорів.

Щодо мене особисто — я не гнуся та не ламаюся. Тому раджу всім не витрачати час та забути про тиск.

Я представляю не політичну силу, а Закон — і переконаний, що прокуратура має залишатися поза будь-якими політичними впливами.

Я діятиму винятково в межах Конституції та законів України. До речі, в мене немає родичів в органах прокуратури і, запевняю вас, вони там і не з’являться», підсумував він.

Автор: Наталя Мамченко

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