Рабочая группа по подготовке комментария к Кодексу судейской этики провела второе расширенное заседание, фото

Рабочая группа собралась, чтобы обсудить предложенные варианты дополнений, определиться с техническими вопросами относительно представления в текстах первоисточников, согласовать объемы и стили написания.

Фото: rsu.gov.ua

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Рабочая группа Совета судей Украины по подготовке комментария к Кодексу судейской этики провела свое второе выездное заседание 13–15 июня этого года с целью детального анализа текстов комментариев к каждой из статей Кодекса судейской этики, а их 21, обсуждения предложенных вариантов дополнений, определения технических вопросов относительно представления в текстах первоисточников, согласования объемов и стилей написания. Об этом сообщил официальный сайт РСУ.

Приветствуя членов рабочей группы, председатель Комитета Совета судей Украины по вопросам соблюдения этических норм, предотвращения коррупции и урегулирования конфликта интересов, судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Егор Краснов подчеркнул, что заседание должно быть максимально эффективным с учетом объема представленных материалов к каждой из статей Кодекса судейской этики, а самое главное — наработки должны приблизить всех авторов к финальной версии комментария с тем, чтобы уже в ближайшие месяцы его можно было представить на обозрение судейскому сообществу.

«Мы должны максимально эффективно использовать время, которое у нас есть на коллективную проработку имеющегося материала, учесть все замечания и предложения и приблизиться к формированию финальной версии комментария к Кодексу судейской этики», — сказал Егор Краснов.

Оксана Хотинская-Нор, заведующая кафедрой юстиции Учебно-научного института права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, научный консультант, выступающая составителем комментария к Кодексу судейской этики, также обратила внимание членов рабочей группы на соблюдение требований, существующих к написанию научно-популярных статей, и отметила, что комментарий должен быть не только выверенным с юридической стороны, где переплетаются нормы законодательства и примеры их применения, но и интересным для широкой аудитории людей, которые прямо или косвенно связаны с судейской деятельностью.

«Вы сами работали в течение этих трех дней с текстами всех команд, которые трудятся над своими статьями, и сами видели, что подходы к их подготовке иногда бывают абсолютно противоположными — где-то норма не упомянута, где-то отсутствует структура, где-то нет ссылок на примеры и первоисточники. Поэтому нам важно, чтобы в тексте было не просто написано, что это дело Бака против Венгрии (если приводится такой пример), а чтобы было указано первоисточник — и только официальный. А в целом я вам очень благодарна за радость активного общения, за интеллектуальный мозговой штурм, заряд позитива, оптимизма и вдохновения. Вы вдохновляете, и я надеюсь, что на нашей следующей встрече мы так же продуктивно поработаем, но уже над финальной версией такого важного документа!» — подытожила со своей стороны госпожа Оксана.

Следует отметить, что помимо судей, судей в отставке, представителей судейских организаций, активное участие в подготовке комментария принимают также представители Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Национальной школы судей Украины.

«Вообще, для ВККС очень важно быть вовлеченными в эту процедуру, потому что мы непосредственно причастны к судейской карьере, в частности в части прохождения квалификационной оценки, проведения конкурсов в суды первой и апелляционной инстанций и других конкурсных процедур. Нам важно видеть и понимать, насколько кандидат на должность судьи или судья придерживается судейской этики, осознает ли он всю ответственность за свою деятельность и поведение, является ли для него Кодекс судейской этики ориентиром, которым он будет руководствоваться в своей карьере, добровольно принимая на себя те ограничения, которые накладывает на него статус судьи», — сказала член Высшей квалификационной комиссии судей Украины Галина Шевчук.

Госпожа Галина также поблагодарила Совет судей Украины за привлечение к такой ответственной работе и выразила надежду, что такое сотрудничество станет хорошим примером для урегулирования любых вопросов.

Пані Галина також подякувала Раді суддів України за залучення до такої відповідальної роботи і висловила сподівання, що така співпраця буде гарним прикладом для врегулювання будь-яких питань.

По убеждению судьи Конституционного Суда Украины Виктора Городовенко, комментарий к Кодексу судейской этики и сам Кодекс являются чрезвычайно важными документами не только как обобщенные и сжатые сборники внутренних правил жизни и поведения в судейском сообществе, но и как правила, определяющие ответственность судьи перед обществом.

Пані Галина також подякувала Раді суддів України за залучення до такої відповідальної роботи і висловила сподівання, що така співпраця буде гарним прикладом для врегулювання будь-яких питань.

На переконання судді Конституційного Суду України Віктора Городовенка коментар до Кодексу суддівської етики й сам Кодекс є надзвичайно важливими документами не тільки як узагальнені й стиснуті збірники внутрішніх правил життя й поведінки у суддівській спільноті, а й правилами, які визначають відповідальність судді перед суспільством.

«Комментарий дает ответы на то, как делать первые шаги в судейской жизни, как жить в судейском коллективе, как быть честным, ответственным, добропорядочным перед своими коллегами и перед представителями гражданского общества. Готовя комментарий, мы взяли очень высокую планку, и уже сейчас видно, что он будет содержательным, полным, прогрессивным и интересным для прочтения и использования в процессуальной и внепроцессуальной жизни», — подвел итоги работы Виктор Городовенко.

Отмечается, что организатором заседания рабочей группы по подготовке комментария к Кодексу судейской этики выступил Совет судей Украины при содействии Программы поддержки ОБСЕ для Украины.

Председатель рабочей группы Егор Краснов искренне поблагодарил представителей проектного отдела Демократизация и надлежащее управление, верховенство права и права человека Программы поддержки ОБСЕ для Украины за содействие в организации заседания и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

Источник фото: rsu.gov.ua

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