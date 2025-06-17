Удар РФ по Киеву — Игорь Клименко объяснил путаницу с количеством погибших

Игорь Клименко сообщил, что оперативная информация часто подлежит уточнению.

Фото: ГСЧС

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Россия ударила по многоэтажкам, детсадам, образовательным учреждениям в Киеве. 27 локаций столицы оказались под российским ударом. Российская баллистическая ракета разрушила подъезд 9-этажки в Киеве – людей до сих пор ищут под завалами.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что во время поисково-спасательных работ могут обнаруживаться части тел, которые изначально фиксируются как отдельные погибшие. Поэтому возникла путаница в данных относительно количества жертв в результате ночного удара России по Киеву 17 июня.

Он отметил, что по состоянию на 17:30 в результате ночных российских ударов по Украине погибло 12 человек. Из них 10 — в городе Киеве и еще двоих деблокировали из-под завалов в Одессе.

«К сожалению, оперативная информация часто подлежит корректировке. Поскольку во время поисково-спасательных работ могут быть обнаружены части тел, которые изначально фиксируются как отдельные погибшие. Окончательное подтверждение дают криминалисты после анализа в мобильной ДНК-лаборатории», — заявил Клименко.

Также он подчеркнул, что на местах ударов по жилой инфраструктуре продолжают работать спасатели и полицейские.

Спасательная операция продолжается на двух локациях в Киеве. Под завалами еще находятся люди, поэтому работы не прекратятся, пока не будут найдены все.

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