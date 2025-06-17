Практика судов
  1. В Украине

Удар РФ по Киеву — Игорь Клименко объяснил путаницу с количеством погибших

18:37, 17 июня 2025
Игорь Клименко сообщил, что оперативная информация часто подлежит уточнению.
Удар РФ по Киеву — Игорь Клименко объяснил путаницу с количеством погибших
Фото: ГСЧС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Россия ударила по многоэтажкам, детсадам, образовательным учреждениям в Киеве. 27 локаций столицы оказались под российским ударом. Российская баллистическая ракета разрушила подъезд 9-этажки в Киеве – людей до сих пор ищут под завалами.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что во время поисково-спасательных работ могут обнаруживаться части тел, которые изначально фиксируются как отдельные погибшие. Поэтому возникла путаница в данных относительно количества жертв в результате ночного удара России по Киеву 17 июня.

Он отметил, что по состоянию на 17:30 в результате ночных российских ударов по Украине погибло 12 человек. Из них 10 — в городе Киеве и еще двоих деблокировали из-под завалов в Одессе.

«К сожалению, оперативная информация часто подлежит корректировке. Поскольку во время поисково-спасательных работ могут быть обнаружены части тел, которые изначально фиксируются как отдельные погибшие. Окончательное подтверждение дают криминалисты после анализа в мобильной ДНК-лаборатории», — заявил Клименко.

Также он подчеркнул, что на местах ударов по жилой инфраструктуре продолжают работать спасатели и полицейские.

Спасательная операция продолжается на двух локациях в Киеве. Под завалами еще находятся люди, поэтому работы не прекратятся, пока не будут найдены все.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Справедливость должна быть и в отношении прокуроров – Руслан Кравченко напомнил депутатам их обещание выровнять прокурорам зарплату

Выровнять прокурорам зарплату можно за счет перевыполненного Налоговой службой плана на 50 млрд грн – будущий Генпрокурор Руслан Кравченко напомнил депутатам их обещание.

Руслан Кравченко сделал заявление: «Я не гнусь и не ломаюсь, поэтому советую всем не тратить время и забыть о давлении – я представляю не политическую силу, а Закон»

Также Руслан Кравченко отметил, что с командой Государственной налоговой службы, по заданию Президента, получено более 50 млрд грн, и народные депутаты обещали прокурорам выровнять зарплату.

Данные о состоянии здоровья для определения годности к военной службе смогут передавать из гражданских медучреждений – Рада приняла закон

Закон предусматривает разрешение на доступ к медицинской информации пациента в рамках электронного обмена – Минобороны сможет автоматически получать из ЭСОЗ информацию о результатах медосмотров для определения годности к военной службе и внесения данных в Реестр «Оберег».

Заместителем главы Службы судебной охраны может стать Виктор Мороз

Виктор Мороз возглавляет Судебную охрану в Ровенской области, а раньше работал в полиции.

«Мы уволимся в отставку, потому что у нас есть достоинство» – в Верховном Суде выступили против «переоценки» судей

В Верховном Суде пригрозили массовой отставкой в случае, если парламент позволит проводить «переоценку» добропорядочности судей главного суда страны, а Высшему совету правосудия досталось за попытку «удержаться на двух стульях».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Козак
    Оксана Козак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Катерина Головіна
    Катерина Головіна
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Руслан Ватаманюк
    Руслан Ватаманюк
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду