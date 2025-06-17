Справедливость должна быть и в отношении прокуроров – Руслан Кравченко напомнил депутатам их обещание выровнять прокурорам зарплату

Выровнять прокурорам зарплату можно за счет перевыполненного Налоговой службой плана на 50 млрд грн – будущий Генпрокурор Руслан Кравченко напомнил депутатам их обещание, данное при очередном замораживании прожиточного минимума для расчета окладов прокурорам на уровне 1600 грн.

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В своем выступлении в Верховной Раде будущий Генеральный прокурор Руслан Кравченко напомнил депутатам их обещание повысить прокурорам зарплату, а также акцентировал внимание на необходимости заполнить вакансии кадрами.

Здесь следует напомнить, что, начиная с закона о бюджете на 2021 год, прокурорам установили «особый» заниженный прожиточный минимум для расчета окладов в 1600 грн, и с тех пор – «заморозили» его.

Таким образом, если оклады в НАБУ, САП или НАПК, к примеру, считают, исходя из обычного прожиточного минимума, который составляет 3028 грн, то оклады прокуроров рассчитывают по неизменному с 2021 года минимуму в 1600 грн.

Как ранее заявила глава Бюджетного комитета Роксолана Пидласа, антикоррупционным органам невозможно уменьшить зарплату (то есть, и «заморозить» для них прожиточный минимум).

В соответствии с законом о прокуратуре должностной оклад прокурора окружной прокуратуры составляет 25 прожиточных минимумов. То есть, 40 тысяч грн.

Как отметил Руслан Кравченко в своем выступлении, «что касается справедливости – она должна быть и в отношении прокуроров».

«С командой ГНС, по заданию Президента, в этом году получено + 50 млрд грн. Знаю, что народные депутаты обещали прокурорам выровнять зарплату. Прошу выполнить обещание.

Необходимые средства – это минимальный процент от того перевыполнения плана, которого достигла наша команда», – подчеркнул он.

Среди проблемных вопросов он назвал также загруженность прокуроров из-за длительной нехватки кадров.

По его словам, он начнет с принятия очень быстрых решений, особенно кадровых. В частности, на сегодняшний день 9 областей без руководителей прокуратуры. «Очень много людей без должностей и свободных, очень большое количество должностей свободных, и поэтому быстро нужно действовать вместе с командой прокуроров», – отметил он.

Кроме того, Кравченко подчеркнул, что не допустит незаконного давления на прокуроров – ни кулуарного, ни публичного.

Также он отметил, что его задача как Генерального прокурора будет четкой и конкретной: держать всех в пределах закона. «Основную цель своей деятельности на этой должности я вижу такой: восстановление роли прокуратуры как главного координатора работы всех правоохранительных органов. Во время войны недопустима конкуренция между силовыми структурами, все мы должны работать на общую цель», – подчеркнул он.

Он рассчитывает на принятие соответствующих законопроектов, которые будут направлены именно на укрепление и возвращение координационной роли для органов прокуратуры.

«Неважно, изменит ли название орган, или как-то пройдет реформирование, все зависит от того, будут ли кадры в этом органе. Без кадров и без работников, без прокуроров никаких результатов мы не достигнем.

На сегодняшний день, чтобы вернуться в прокуратуру, например, мне с почти 12 годами стажа, нужно сначала пройти конкурс, потом стажировку, а потом я только попаду в окружную прокуратуру, чтобы вернуться.

Дайте мне возможность набирать со стажем людей с юридическим образованием, достойных специалистов в органы, и тогда вы увидите результаты. Примет ли парламент закон о создании Военной прокуратуры или другого органа, как бы он ни назывался, дайте, пожалуйста, кадровый потенциал и приравняйте им заработную плату, как и другим», – отметил он.

На вопрос народного депутата Василия Нимченко, как он относится к увольнению прокуроров времен Руслана Рябошапки в рамках переаттестации, Руслан Кравченко отметил следующее.

«Отвечу как юрист и как прокурор. Чтобы ответить на этот конкретный вопрос с конкретным ответом, нужно изучить каждое решение бывшего Генпрокурора и принять соответствующее кадровое решение. Поэтому я и прошу, предоставьте мне возможность принимать на работу людей, которые были ранее уволены либо по личному заявлению, либо по соответствующему решению бывшего Генпрокурора», – указал он.

На вопрос народного депутата Григория Мамки относительно того, сколько времени необходимо Руслану Кравченко, чтобы изменить систему, изменить подходы набора, ответственности, определиться с военными прокурорами, Руслан Кравченко отметил, что на это необходимо от 3 до 6 месяцев. «Что касается предложений, в течение первого месяца будут поданы в комитеты и в Верховную Раду», – добавил он.

Очевидно, в Офисе Генпрокурора будут готовить соответствующие законопроекты для подачи в парламент.

Автор: Наталя Мамченко

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