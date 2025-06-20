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В Китае создали первый в мире анимационный фильм полностью сгенерированный искусственным интеллектом

14:14, 20 июня 2025
Фильм «Лучшее будущее: Киберграница» создавали с помощью технологий Quantum Animation.
В Китае создали первый в мире анимационный фильм полностью сгенерированный искусственным интеллектом
Фото: apollouniversity.edu.in
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На 27-м Шанхайском международном кинофестивале состоялась премьера анимационного фильма «Лучшее будущее: Киберграница», который стал первым в мире полнометражным проектом, полностью созданным с помощью генеративного искусственного интеллекта. Фильм представляет собой футуристическое переосмысление культового криминального сюжета Джона Ву, пишет Variety.

«Весь этот анимационный фильм был создан всего 30 людьми. Производственный цикл сократился с лет до месяцев», — заявил продюсер Чжан Цин.

Отмечается, что фильм создавался с использованием технологий Quantum Animation по полному циклу: от сценария и моделирования до финальной анимации и рендеринга. Чжан подчеркнул, что этот формат открывает перспективы для создания совершенно новых китайских кинопродуктов.

«Почему крупнейшие файтинги в мире не китайские, если все они заимствуют китайские приемы? Нам нужно создать следующий Street Fighter на основе наших собственных героев, таких как Вонг Фей-хун или Нэчжа», — сказал продюсер.

«Искусственный интеллект — это не инструмент, это новая инфраструктура. Он трансформирует сценарный процесс, спецэффекты, дубляж и распространение. В короткометражках и микродрамах ИИ уже стал стандартом», — добавил Хэ Тао из Национальной администрации радио и телевидения.

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Китай искусственный интеллект ИИ фильм

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