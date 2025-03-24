Владимир Зеленский подписал закон о создании в Украине двух новых специализированных административных судов

Президент Владимир Зеленский 24 марта подписал закон №4264-IX об основах создания нового спецсуда, в который можно будет отдельно обжаловать результаты конкурсов на должности руководителей НАБУ, САП, НАПК, АРМА, БЭБ и других, в которых участвуют международные эксперты, результаты аудитов НАБУ и САП, вопросы применения мер воздействия к средствам массовой информации и т. д.
Речь идет о принятом во втором чтении законопроекте 12368-1, инициатором которого выступил народный депутат Сергей Власенко. Следует отметить, что ко второму чтению его редакция превратилась в ту, которую предлагал Кабмин в лице вице-премьер-министра Ольги Стефанишиной в законопроекте 12368 о создании Высшего административного суда (и который был отклонен). Переделанный закон уже имеет другое название – «об основах создания и функционирования Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда».
Как писала «Судебно-юридическая газета», правительство так и не смогло объяснить, зачем именно украинцам нужны два новых административных суда и откуда взять средства на вознаграждение новым судьям, которое должно составлять не менее 131 тысячи грн.
Ранее мы сообщали, что СОАС и СААС будут размещены в здании по адресу бульвар Николая Михновского, 38 (ранее – бульвар Дружбы Народов). В настоящее время по этому адресу находится Государственный научно-исследовательский институт информатизации и моделирования экономики.
Закон предусматривает, что в статье 31 Закона «О судоустройстве и статусе судей» добавляются еще два высших специализированных суда:
Напомним, в настоящее время закон предусматривает существование двух высших специализированных судов – фактически не сформированного Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности и действующего Высшего антикоррупционного суда.
Для проверки добропорядочности кандидатов в СОАС и СААС предлагается создать отдельный Экспертный совет.
Конкурс на занятие должностей судей СОАС и СААС будет объявлен ВККС в течение месяца со дня вступления в силу закона об учреждении этих двух судов (это должен быть отдельный закон, который вносится в Раду Президентом).
В течение 3 лет для установления соответствия критериям добропорядочности и профессиональной компетентности действует Экспертный совет.
В состав Экспертного совета входят:
Экспертный совет считается созданным и начинает свою деятельность при условии назначения в его состав не менее 4 членов, из которых не менее 2 предложены международными организациями. Заседание Экспертного совета является правомочным при присутствии не менее 4 членов.
Для осуществления своих полномочий члены Экспертного совета имеют право на бесплатный и полный доступ к открытым государственным реестрам, материалам досье кандидатов на должности судей, а также к материалам судейских досье судей, участвующих в конкурсе.
Члены Экспертного совета, которые постоянно не проживают в Киеве, имеют право на компенсацию расходов на проживание и переезд за счет средств Государственного бюджета. Финансирование деятельности Экспертного совета может осуществляться с привлечением международной технической помощи.
Заключение Экспертного совета о несоответствии кандидата на должность судьи СОАС, СААС критериям добропорядочности и/или профессиональной компетентности считается принятым, если за него проголосовали не менее 4 членов, из которых не менее 2 предложены международными и иностранными организациями.
Если Экспертный совет принял заключение о несоответствии кандидата или не смог принять такое заключение в случае равного количества голосов «за» и «против», вопрос соответствия кандидата критериям выносится на специальное совместное заседание ВККС и Экспертного совета.
Решение о соответствии кандидата критериям добропорядочности и/или профессиональной компетентности принимается большинством голосов совместного состава ВККС и Экспертного совета при условии, что за него проголосовали не менее 2 членов Экспертного совета, предложенных международными организациями. В случае непринятия такого решения кандидат считается выбывшим из конкурса.
СОАС и СААС начинают работу при условии назначения не менее половины судей соответствующего суда.
В конкурсе на занятие вакантной должности судьи Специализированного окружного административного суда (СОАС) может участвовать лицо, которое:
В конкурсе на занятие вакантной должности судьи Специализированного апелляционного административного суда (СААС) может участвовать лицо, которое:
Статья 22 Кодекса административного судопроизводства Украины (КАСУ) дополняется частью 6, согласно которой Специализированному окружному административному суду (СОАС) как суду первой инстанции подсудны административные дела:
Специализированный апелляционный административный суд (СААС) как суд апелляционной инстанции пересматривает судебные решения СОАС.
В части 2 статьи 20 КАСУ устанавливается, что окружным административным судам подсудны все административные дела, кроме определенных частями 1, 3 и 4 этой статьи.
В части 4 предусматривается, что Специализированному окружному административному суду подсудны административные дела, указанные в части 6 статьи 22 КАСУ.
В части 1 статьи 22 КАСУ закрепляется, что местные административные суды (местные общие суды как административные суды и окружные административные суды) рассматривают административные дела как суды первой инстанции, кроме случаев, указанных в частях 2–6 этой статьи.
Исключаются пункты 2 и 3 ч. 2 ст. 22 КАСУ, согласно которым Шестому апелляционному админсуду подсудны дела о запрете политической партии и обжаловании решений НАПК об отказе в предоставлении государственного финансирования уставной деятельности или о приостановлении (прекращении) государственного финансирования уставной деятельности политической партии.
В ч. 1 статьи 27 КАСУ предлагается установить, что административные дела по обжалованию решений АМКУ по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок, административные дела, ответчиком в которых является дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины, их должностное или служебное лицо, рассматриваются окружным административным судом, территориальная юрисдикция которого распространяется на город Киев.
В ч. 2 статьи 289-1 КАСУ установлено, что решения специально уполномоченного органа о продолжении приостановления соответствующих (соответствующей) финансовых (финансовой) операций (операции) (расходных финансовых операций) обжалуются в Специализированный окружной административный суд.
В ч. 1 статьи 289-4 будет предусмотрено, что дела о государственном регулировании, надзоре и контроле в сфере медиа рассматриваются СОАС.
В частях 1 и 7 статьи 289-5 КАСУ законодатели предлагают закрепить, что политическая партия, в отношении которой НАПК принято решение об отказе в предоставлении государственного финансирования ее уставной деятельности или о приостановлении (прекращении) государственного финансирования ее уставной деятельности, может обжаловать такое решение в СОАС.
В Переходных положениях предлагается установить, что дела в судах первой и апелляционной инстанций, предусмотренные ч. 6 статьи 22 КАСУ, производство по которым открыто до дня начала работы СОАС и СААС, рассматриваются по правилам, действовавшим до дня начала работы СОАС и СААС.
Исковые заявления (апелляционные жалобы) по делам, предусмотренным ч. 6 статьи 22 КАСУ, которые поданы в суд, но производство по которым не открыто до дня начала работы СОАС и СААС, в течение 3 дней с дня начала работы СОАС и СААС передаются для рассмотрения в СОАС и СААС соответственно.
Судебные решения, вынесенные судами первой инстанции по делам, предусмотренным ч. 6 статьи 22, которые вступили в законную силу после дня начала работы СОАС и СААС, обжалуются в апелляционном порядке по правилам, действующим после дня начала работы СОАС и СААС.
В Законе «О государственной помощи субъектам хозяйствования» в ч. 3 статьи 14 предлагается установить, что в случае невыполнения решения о прекращении или возврате незаконной государственной помощи, недопустимой для конкуренции, Уполномоченный орган обращается в Специализированный окружной административный суд с иском о признании соответствующего нормативно-правового акта или акта индивидуального действия, на основании которого предоставлялась такая государственная помощь, противоправным, а также о прекращении и/или возврате незаконной государственной помощи.
В статье 17 соответственно предусматривается, что заинтересованные лица имеют право обжаловать решение Уполномоченного органа, принятое в соответствии с этим Законом, полностью или частично в Специализированный окружной административный суд в месячный срок со дня получения соответствующего решения.
Принятие Специализированным окружным административным судом к рассмотрению заявления о признании недействительным решения Уполномоченного органа полностью или частично не приостанавливает его исполнение.
Автор: Наталя Мамченко
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