Владимир Зеленский подписал закон о создании в Украине двух новых специализированных административных судов

Президент Зеленский подписал закон об учреждении в Украине Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда.

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Президент Владимир Зеленский 24 марта подписал закон №4264-IX об основах создания нового спецсуда, в который можно будет отдельно обжаловать результаты конкурсов на должности руководителей НАБУ, САП, НАПК, АРМА, БЭБ и других, в которых участвуют международные эксперты, результаты аудитов НАБУ и САП, вопросы применения мер воздействия к средствам массовой информации и т. д.

Речь идет о принятом во втором чтении законопроекте 12368-1, инициатором которого выступил народный депутат Сергей Власенко. Следует отметить, что ко второму чтению его редакция превратилась в ту, которую предлагал Кабмин в лице вице-премьер-министра Ольги Стефанишиной в законопроекте 12368 о создании Высшего административного суда (и который был отклонен). Переделанный закон уже имеет другое название – «об основах создания и функционирования Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда».

Как писала «Судебно-юридическая газета», правительство так и не смогло объяснить, зачем именно украинцам нужны два новых административных суда и откуда взять средства на вознаграждение новым судьям, которое должно составлять не менее 131 тысячи грн.

Ранее мы сообщали, что СОАС и СААС будут размещены в здании по адресу бульвар Николая Михновского, 38 (ранее – бульвар Дружбы Народов). В настоящее время по этому адресу находится Государственный научно-исследовательский институт информатизации и моделирования экономики.

Плюс два спецсуда

Закон предусматривает, что в статье 31 Закона «О судоустройстве и статусе судей» добавляются еще два высших специализированных суда:

Специализированный окружной административный суд (СОАС)

Специализированный апелляционный административный суд (СААС).

Напомним, в настоящее время закон предусматривает существование двух высших специализированных судов – фактически не сформированного Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности и действующего Высшего антикоррупционного суда.

Экспертный совет

Для проверки добропорядочности кандидатов в СОАС и СААС предлагается создать отдельный Экспертный совет.

Конкурс на занятие должностей судей СОАС и СААС будет объявлен ВККС в течение месяца со дня вступления в силу закона об учреждении этих двух судов (это должен быть отдельный закон, который вносится в Раду Президентом).

В течение 3 лет для установления соответствия критериям добропорядочности и профессиональной компетентности действует Экспертный совет.

В состав Экспертного совета входят:

3 лица, предложенные Советом судей Украины; 3 лица, предложенные международными и иностранными организациями.

Экспертный совет считается созданным и начинает свою деятельность при условии назначения в его состав не менее 4 членов, из которых не менее 2 предложены международными организациями. Заседание Экспертного совета является правомочным при присутствии не менее 4 членов.

Для осуществления своих полномочий члены Экспертного совета имеют право на бесплатный и полный доступ к открытым государственным реестрам, материалам досье кандидатов на должности судей, а также к материалам судейских досье судей, участвующих в конкурсе.

Члены Экспертного совета, которые постоянно не проживают в Киеве, имеют право на компенсацию расходов на проживание и переезд за счет средств Государственного бюджета. Финансирование деятельности Экспертного совета может осуществляться с привлечением международной технической помощи.

Заключение Экспертного совета о несоответствии кандидата на должность судьи СОАС, СААС критериям добропорядочности и/или профессиональной компетентности считается принятым, если за него проголосовали не менее 4 членов, из которых не менее 2 предложены международными и иностранными организациями.

Если Экспертный совет принял заключение о несоответствии кандидата или не смог принять такое заключение в случае равного количества голосов «за» и «против», вопрос соответствия кандидата критериям выносится на специальное совместное заседание ВККС и Экспертного совета.

Решение о соответствии кандидата критериям добропорядочности и/или профессиональной компетентности принимается большинством голосов совместного состава ВККС и Экспертного совета при условии, что за него проголосовали не менее 2 членов Экспертного совета, предложенных международными организациями. В случае непринятия такого решения кандидат считается выбывшим из конкурса.

СОАС и СААС начинают работу при условии назначения не менее половины судей соответствующего суда.

Кто может стать судьей СОАС или СААС

В конкурсе на занятие вакантной должности судьи Специализированного окружного административного суда (СОАС) может участвовать лицо, которое:

соответствует требованиям к кандидатам на должность судьи;

по результатам квалификационного оценивания подтвердило способность осуществлять правосудие в СОАС;

а также соответствует одному из следующих требований:

имеет стаж работы на должности судьи не менее 5 лет;

имеет стаж профессиональной деятельности в сфере права на должностях государственной службы категорий «А», «Б» в органах государственной власти, полномочия которых распространяются на всю территорию Украины, не менее 7 лет;

имеет опыт профессиональной деятельности адвоката, включая представительство в публично-правовых спорах в административных судах, не менее 7 лет;

имеет научную степень в сфере права и стаж научной работы в сфере права не менее 7 лет;

имеет совокупный стаж (опыт) работы (профессиональной деятельности) в соответствии с требованиями, определенными подпунктами 1–4, не менее 7 лет.

В конкурсе на занятие вакантной должности судьи Специализированного апелляционного административного суда (СААС) может участвовать лицо, которое:

соответствует требованиям к кандидатам на должность судьи;

по результатам квалификационного оценивания подтвердило способность осуществлять правосудие в СААС;

а также соответствует одному из следующих требований:

имеет стаж работы на должности судьи не менее 7 лет;

имеет стаж профессиональной деятельности в сфере права на должностях государственной службы категорий «А», «Б» в органах государственной власти, полномочия которых распространяются на всю территорию Украины, не менее 9 лет;

имеет опыт профессиональной деятельности адвоката, включая представительство в публично-правовых спорах в административных судах, не менее 9 лет;

имеет научную степень в сфере права и стаж научной работы в сфере права не менее 9 лет;

имеет совокупный стаж (опыт) работы (профессиональной деятельности) в соответствии с требованиями, определенными подпунктами 1–4, не менее 9 лет.

Подсудность

Статья 22 Кодекса административного судопроизводства Украины (КАСУ) дополняется частью 6, согласно которой Специализированному окружному административному суду (СОАС) как суду первой инстанции подсудны административные дела:

об обжаловании актов, действий или бездействия Кабмина, министерств или других центральных органов исполнительной власти, Национального банка или другого субъекта властных полномочий, полномочия которого распространяются на всю территорию Украины, кроме случаев, предусмотренных частями 2 (например, обжалование решений ЦИК и действий кандидатов на пост Президента) и 4 (дела, подсудные Верховному Суду) этой статьи, частью 1 статьи 27, а также статьями 286 и 288 КАСУ; по иску Антимонопольного комитета Украины в сфере государственной помощи субъектам хозяйствования; по вопросам осуществления государственного регулирования, надзора и контроля в сфере медиа; о признании недействительной регистрации политической партии или запрете деятельности политической партии; об обжаловании решений конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса на должность руководителя САП, первого заместителя и заместителя руководителя САП, решений комиссии по аудиту эффективности САП; об обжаловании решений комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ, решений комиссии по аудиту НАБУ; об обжаловании решений конкурсной комиссии по отбору главы НАПК; об обжаловании решений конкурсной комиссии по отбору руководителя АРМА; об обжаловании решений конкурсной комиссии по проведению конкурса на должность директора БЭБ; об обжаловании решений конкурсной комиссии по проведению конкурса на должность руководителя Государственной таможенной службы; об обжаловании актов, действий или бездействия органа, осуществляющего дисциплинарное производство в отношении прокуроров (КДКП).

Специализированный апелляционный административный суд (СААС) как суд апелляционной инстанции пересматривает судебные решения СОАС.

В части 2 статьи 20 КАСУ устанавливается, что окружным административным судам подсудны все административные дела, кроме определенных частями 1, 3 и 4 этой статьи.

В части 4 предусматривается, что Специализированному окружному административному суду подсудны административные дела, указанные в части 6 статьи 22 КАСУ.

В части 1 статьи 22 КАСУ закрепляется, что местные административные суды (местные общие суды как административные суды и окружные административные суды) рассматривают административные дела как суды первой инстанции, кроме случаев, указанных в частях 2–6 этой статьи.

Исключаются пункты 2 и 3 ч. 2 ст. 22 КАСУ, согласно которым Шестому апелляционному админсуду подсудны дела о запрете политической партии и обжаловании решений НАПК об отказе в предоставлении государственного финансирования уставной деятельности или о приостановлении (прекращении) государственного финансирования уставной деятельности политической партии.

В ч. 1 статьи 27 КАСУ предлагается установить, что административные дела по обжалованию решений АМКУ по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок, административные дела, ответчиком в которых является дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины, их должностное или служебное лицо, рассматриваются окружным административным судом, территориальная юрисдикция которого распространяется на город Киев.

В ч. 2 статьи 289-1 КАСУ установлено, что решения специально уполномоченного органа о продолжении приостановления соответствующих (соответствующей) финансовых (финансовой) операций (операции) (расходных финансовых операций) обжалуются в Специализированный окружной административный суд.

В ч. 1 статьи 289-4 будет предусмотрено, что дела о государственном регулировании, надзоре и контроле в сфере медиа рассматриваются СОАС.

В частях 1 и 7 статьи 289-5 КАСУ законодатели предлагают закрепить, что политическая партия, в отношении которой НАПК принято решение об отказе в предоставлении государственного финансирования ее уставной деятельности или о приостановлении (прекращении) государственного финансирования ее уставной деятельности, может обжаловать такое решение в СОАС.

В Переходных положениях предлагается установить, что дела в судах первой и апелляционной инстанций, предусмотренные ч. 6 статьи 22 КАСУ, производство по которым открыто до дня начала работы СОАС и СААС, рассматриваются по правилам, действовавшим до дня начала работы СОАС и СААС.

Исковые заявления (апелляционные жалобы) по делам, предусмотренным ч. 6 статьи 22 КАСУ, которые поданы в суд, но производство по которым не открыто до дня начала работы СОАС и СААС, в течение 3 дней с дня начала работы СОАС и СААС передаются для рассмотрения в СОАС и СААС соответственно.

Судебные решения, вынесенные судами первой инстанции по делам, предусмотренным ч. 6 статьи 22, которые вступили в законную силу после дня начала работы СОАС и СААС, обжалуются в апелляционном порядке по правилам, действующим после дня начала работы СОАС и СААС.

В Законе «О государственной помощи субъектам хозяйствования» в ч. 3 статьи 14 предлагается установить, что в случае невыполнения решения о прекращении или возврате незаконной государственной помощи, недопустимой для конкуренции, Уполномоченный орган обращается в Специализированный окружной административный суд с иском о признании соответствующего нормативно-правового акта или акта индивидуального действия, на основании которого предоставлялась такая государственная помощь, противоправным, а также о прекращении и/или возврате незаконной государственной помощи.

В статье 17 соответственно предусматривается, что заинтересованные лица имеют право обжаловать решение Уполномоченного органа, принятое в соответствии с этим Законом, полностью или частично в Специализированный окружной административный суд в месячный срок со дня получения соответствующего решения.

Принятие Специализированным окружным административным судом к рассмотрению заявления о признании недействительным решения Уполномоченного органа полностью или частично не приостанавливает его исполнение.

Автор: Наталя Мамченко

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