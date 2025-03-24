Когда нужно менять паспорт-книжечку на ID-карту — объяснение

Государственная миграционная служба Украины разъяснила, обязательно ли менять паспорт-книжечку на ID-карту.
В ведомстве подчеркнули, что паспорта-книжечки образца 1994 года остаются действительными, и их можно заменить на ID-карту по собственному желанию. Законодательство не устанавливает конечную дату действия этих документов.
Однако существуют случаи, когда обмен паспорта обязателен:
Во время военного положения паспорта граждан Украины в форме книжечки, в которые не вклеена фотография по достижении 25-летнего или 45-летнего возраста (если срок вклеивания наступил после 24.01.2022 и в период военного положения), подлежат вклеиванию новых фотографий в соответствии с достигнутым возрастом в течение 30 календарных дней со дня прекращения или отмены военного положения.
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