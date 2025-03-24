Когда нужно менять паспорт-книжечку на ID-карту — объяснение

В некоторых случаях такая замена обязательна.

Фото: rbc.ua

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Государственная миграционная служба Украины разъяснила, обязательно ли менять паспорт-книжечку на ID-карту.

В ведомстве подчеркнули, что паспорта-книжечки образца 1994 года остаются действительными, и их можно заменить на ID-карту по собственному желанию. Законодательство не устанавливает конечную дату действия этих документов.

Однако существуют случаи, когда обмен паспорта обязателен:

изменение информации, внесённой в паспорт (например, в связи со сменой фамилии или имени);

непригодность паспорта к использованию (физические повреждения документа или фотографии, которые делают невозможной идентификацию личности);

достижение 25 или 45 лет и невклеивание фотографии в паспорт-книжечку в течение одного месяца (не учитывается во время военного положения).

Во время военного положения паспорта граждан Украины в форме книжечки, в которые не вклеена фотография по достижении 25-летнего или 45-летнего возраста (если срок вклеивания наступил после 24.01.2022 и в период военного положения), подлежат вклеиванию новых фотографий в соответствии с достигнутым возрастом в течение 30 календарных дней со дня прекращения или отмены военного положения.

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