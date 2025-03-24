Коли потрібно змінювати паспорт-книжечку на ID-картку — пояснення

У деяких випадках така заміна є обов'язковою.

Фото: rbc.ua

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Державна міграційна служба України роз’яснила, чи обов’язково змінювати паспорт-книжечку на ID-картку.

У відомстві наголосили, що паспорти-книжечки зразка 1994 року залишаються чинними, і їх можна обміняти на ID-картку за власним бажанням. Законодавство не встановлює кінцевої дати чинності цих документів.

Проте є випадки, коли обмін паспорта є обов’язковим:

Зміна інформації, внесеної до паспорта (наприклад, у зв’язку зі зміною прізвища чи імені).

Непридатність паспорта до використання (фізичні пошкодження документа або фото, що унеможливлюють ідентифікацію особи).

Досягнення 25 чи 45 років та невклеювання фото у паспорт-книжечку протягом одного місяця. Не враховується під час воєнного стану.

Під час воєнного стану паспорти громадян України у формі книжечки, до яких не вклеєно фотокартку особи у разі досягнення нею 25-річного або 45-річного віку (строк вклеювання до яких настав після 24.01.2022 та в період воєнного стану) підлягають вклеюванню нових фотокарток відповідно до досягнутого віку протягом 30 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану.

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