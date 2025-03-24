Коли потрібно змінювати паспорт-книжечку на ID-картку — пояснення

Державна міграційна служба України роз’яснила, чи обов’язково змінювати паспорт-книжечку на ID-картку.
У відомстві наголосили, що паспорти-книжечки зразка 1994 року залишаються чинними, і їх можна обміняти на ID-картку за власним бажанням. Законодавство не встановлює кінцевої дати чинності цих документів.
Проте є випадки, коли обмін паспорта є обов’язковим:
Під час воєнного стану паспорти громадян України у формі книжечки, до яких не вклеєно фотокартку особи у разі досягнення нею 25-річного або 45-річного віку (строк вклеювання до яких настав після 24.01.2022 та в період воєнного стану) підлягають вклеюванню нових фотокарток відповідно до досягнутого віку протягом 30 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану.
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