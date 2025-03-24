У посадовця управління ДПС виявили необґрунтованих активів на 7 млн грн

Автомобіль та об’єкти нерухомості були оформлені на тещу, а також дружину його близького товариша.

Фото: nazk.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявили позов до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованим активів заступника начальника відділу одного з управлінь ГУ ДПС у Сумській області.

Активи може бути стягнуто на користь держави за рішенням ВАКС відповідно до ст. 290 Цивільного кодексу України.

Як повідомило НАЗК, йдеться про автомобіль «Lexus RX 350» вартістю 3,1 млн грн, який зареєстрований на дружину його близького товариша. Проте, фактично розпоряджається ним дружина посадовця. Крім того, правоохоронцю належать чотири об’єкти нерухомості (три квартири та одне паркомісце) загальною вартістю 3,9 млн грн. Вони зареєстровані на його тещу.

«Аналіз законних доходів та заощаджень свідчить проте, що ані посадовець, його дружина і теща, ані родина близького друга, не могли придбати коштовний автомобіль і нерухоме майно за рахунок законних доходів», - заявили у відомстві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.