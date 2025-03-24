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У Харкові чоловік викрав велосипед, розкаявся і сказав, що готовий піти в армію – що вирішив суд

14:36, 24 березня 2025
У Харкові чоловік викрав велосипед і продав за 3800 гривень.
У Харкові чоловік викрав велосипед, розкаявся і сказав, що готовий піти в армію – що вирішив суд
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У Харкові суд виніс вирок чоловікові, який вкрав велосипед у під’їзді багатоквартирного будинку під час воєнного стану. Чоловік, який раніше неодноразово потрапляв під суд за різні злочини, скористався кусачками для перекушування замка і викрав гірський велосипед марки Fort Master 26MD вартістю 3817 гривень. Після цього він продав викрадене майно та витратив отримані кошти. Про це йдеться в рішенні Фрунзенського районного суду Харкова у справі № 645/2746/24.

Обвинувачений повністю визнав свою провину та висловив каяття, заявивши про готовність пройти військову службу. Однак суд врахував його попередні судимості, зокрема за крадіжки, розбій, незаконне поводження зі зброєю та зберігання наркотиків. Чоловік мав щонайменше сім вироків за різні злочини.

Суд визнав крадіжку тяжким злочином, скоєним в умовах воєнного стану, і призначив обвинуваченому покарання у вигляді шести років позбавлення волі. Враховуючи сукупність вироків, остаточне покарання склало 7 років і 6 місяців ув’язнення. Крім того, обвинувачений має компенсувати державі майже 1900 гривень за проведення експертизи. Велосипед буде повернуто власнику після набуття вироком законної сили.

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