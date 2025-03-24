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Землю накрила потужна магнітна буря, яка триватиме 5 днів

15:30, 24 березня 2025
На Землі через магнітну бурю «штормитиме» декілька днів.
Землю накрила потужна магнітна буря, яка триватиме 5 днів
Фото: exo.in.ua
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У понеділок, 24 березня, Землю накрила магнітна буря. Про це повідомив портал Мeteoagent.

Потужність магнітної бурі складає 6 за К-індексом.

Крім того, магнітна буря очікується з 25 по 28 березня – показники 6, 5 та 4. Тобто це магнітні збудження високої та середньої інтенсивності.

Під впливом цієї бурі можливі такі симптоми, як нудота, мігрені, апатія, а також загострення хронічних хвороб.

У дні магнітних бурь медики рекомендують налагодити режим сну та більше відпочивати.

Як уберегтися від ударів:

  • проводьте більше часу на свіжому повітрі;
  • бажано не вживати алкогольні напої та жирну шкідливу їжу;
  • бажано мати спокійний та стабільний сон;
  • приймайте контрастний душ, якщо немає проблем із судинами;
  • пийте більше води.

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магнітні бурі

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