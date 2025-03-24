У реєстрах юросіб, речових прав та земельному кадастрі пропонують закрити низку даних в цілях безпеки

Комітет Верховної Ради рекомендував прийняти в першому читанні законопроект 11533, яким пропонується закрити низку даних у реєстрах в цілях безпеки. А саме, законопроектом пропонується:
У Цивільному кодексі передбачити, що у випадках, визначених законом, місцезнаходженням юридичної особи вважається адреса, за якою забезпечується зв’язок з такою юрособою, зокрема надходження документів від державних органів.
У Законі «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»:
У Законі «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» передбачити, що:
У Законі «Про Державний земельний кадастр» передбачити, що:
У законах «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів», «Про авторське право і суміжні права» передбачити, що доступ фізичних та юридичних осіб до відомостей державних реєстрів прав інтелектуальної власності про державну реєстрацію прав інтелектуальної власності, пов’язаних зі сферами національної безпеки і оборони, може бути обмежено на період дії воєнного стану та протягом трьох років після його припинення або скасування за заявою володільця права інтелектуальної власності.
На підставі письмового запиту органу державної влади або правоохоронного органу, у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом, НОІВ надає відомості Державного реєстру винаходів і Державних реєстрів прав інтелектуальної власності щодо прав інтелектуальної власності, пов’язаних зі сферами національної безпеки і оборони, доступ до яких обмежено.
До другого читання співавтори законопроекту планують врегулювати питання, на яке звернуло увагу Головне науково-експертне управління парламенту.
А саме ГНЕУ ВР, в цілому, не маючи заперечень щодо обмеження права доступу до певної інформації про нерухоме майно під час дії воєнного стану, вважає недоцільним обмежувати право доступу до інформації про зареєстровані права на нерухоме майно для власників такого майна, набувачів, спадкоємців.
Як зазначає ГНЕУ ВР, зазначені обмеження звужують спектр можливих операцій з нерухомістю та обмежують права певних категорій власників, зокрема, право на отримання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна, адже відповідно до ч. 4 ст. 7 Закону «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ проти України» передбачено, що до заяви про надання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна додається копія документа, що підтверджує право власності на об’єкт нерухомого майна, крім випадків, якщо право власності на відповідний об’єкт нерухомого майна зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Крім цього, це обмежить право на відкриття певного процесуального спору, адже згідно із ч. 5 ст. 12 Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» відомості про речові права, обтяження речових прав, внесені до Державного реєстру прав, вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою до моменту державної реєстрації припинення таких прав, обтяжень.
Також зазначені обмеження стосуються зареєстрованих прав на все нерухоме майно та їх обтяження, в той час як метою проекту визначено «підвищення безпеки діяльності оборонних підприємств».
Автор: Наталя Мамченко
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