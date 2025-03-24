У реєстрах юросіб, речових прав та земельному кадастрі пропонують закрити низку даних в цілях безпеки

Комітет рекомендував прийняти за основу законопроект, який встановлює обмеження у наданні інформації з реєстрів юросіб, власників нерухомості та землі.

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Комітет Верховної Ради рекомендував прийняти в першому читанні законопроект 11533, яким пропонується закрити низку даних у реєстрах в цілях безпеки. А саме, законопроектом пропонується:

У Цивільному кодексі передбачити, що у випадках, визначених законом, місцезнаходженням юридичної особи вважається адреса, за якою забезпечується зв’язок з такою юрособою, зокрема надходження документів від державних органів.

У Законі «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»:

передбачити можливість невнесення оборонними підприємствами відомостей про види діяльності, пов’язані із забезпеченням обороноздатності держави (зазначається вичерпний перелік таких видів діяльності);

передбачити можливість внесення оборонними підприємствами як відомості про їх місцезнаходження дані про будь-яку адресу, за якою забезпечується зв’язок з ними, зокрема надходження документів від державних органів;

доручити Міністерству юстиції протягом 2 місяців з дня набрання чинності цим законом забезпечити оприлюднення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань як відкритих даних.

У Законі «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» передбачити, що:

у період дії воєнного стану та протягом одного року після інформація про зареєстровані права на нерухоме майно та їх обтяження, що надається фізичним та юридичним особам, в електронній формі (крім інформації, що надається банкам на підставі укладеного з технічним адміністратором договору про надання сервісної послуги), у частині відомостей про місцезнаходження об’єкта нерухомого майна містить виключно інформацію про країну, АР Крим, область, місто Київ, місто Севастополь, район області, район АР Крим, а також не містить інформації про кадастрові номери земельних ділянок;

у період дії воєнного стану та протягом трьох років після інформація у формі виписки про осіб, які отримали відомості про зареєстровані права на нерухоме майно, що належить іншим фізичним чи юридичним особам, та обтяження таких прав надається за запитом керівника або заступника керівника правоохоронних органів, перелік яких є визначеним та вичерпним.

У Законі «Про Державний земельний кадастр» передбачити, що:

у період дії воєнного стану та протягом одного року після на веб-сайті Держгеокадастру не оприлюднюється інформація про власників (користувачів) земельної ділянки;

у період дії воєнного стану та протягом одного року після витяг з Державного земельного кадастру містить відомості про власників (користувачів) земельної ділянки, лише якщо він надається за заявою особи, яка є власником (користувачем) даної земельної ділянки або нотаріусом;

у період дії воєнного стану та протягом трьох років після інформація у формі виписки про осіб, які здійснювали доступ до відомостей про власників (користувачів) земельної ділянки, що належить іншим фізичним чи юридичним особам, надається за запитом посадової особи органу досудового розслідування у зв’язку із здійсненням ним повноважень, визначених законом, у відповідному кримінальному провадженні, а також за запитом керівника або заступника керівника правоохоронних органів, перелік яких є визначеним та вичерпним.

У законах «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів», «Про авторське право і суміжні права» передбачити, що доступ фізичних та юридичних осіб до відомостей державних реєстрів прав інтелектуальної власності про державну реєстрацію прав інтелектуальної власності, пов’язаних зі сферами національної безпеки і оборони, може бути обмежено на період дії воєнного стану та протягом трьох років після його припинення або скасування за заявою володільця права інтелектуальної власності.

На підставі письмового запиту органу державної влади або правоохоронного органу, у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом, НОІВ надає відомості Державного реєстру винаходів і Державних реєстрів прав інтелектуальної власності щодо прав інтелектуальної власності, пов’язаних зі сферами національної безпеки і оборони, доступ до яких обмежено.

До другого читання співавтори законопроекту планують врегулювати питання, на яке звернуло увагу Головне науково-експертне управління парламенту.

А саме ГНЕУ ВР, в цілому, не маючи заперечень щодо обмеження права доступу до певної інформації про нерухоме майно під час дії воєнного стану, вважає недоцільним обмежувати право доступу до інформації про зареєстровані права на нерухоме майно для власників такого майна, набувачів, спадкоємців.

Як зазначає ГНЕУ ВР, зазначені обмеження звужують спектр можливих операцій з нерухомістю та обмежують права певних категорій власників, зокрема, право на отримання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна, адже відповідно до ч. 4 ст. 7 Закону «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ проти України» передбачено, що до заяви про надання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна додається копія документа, що підтверджує право власності на об’єкт нерухомого майна, крім випадків, якщо право власності на відповідний об’єкт нерухомого майна зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Крім цього, це обмежить право на відкриття певного процесуального спору, адже згідно із ч. 5 ст. 12 Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» відомості про речові права, обтяження речових прав, внесені до Державного реєстру прав, вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою до моменту державної реєстрації припинення таких прав, обтяжень.

Також зазначені обмеження стосуються зареєстрованих прав на все нерухоме майно та їх обтяження, в той час як метою проекту визначено «підвищення безпеки діяльності оборонних підприємств».

Автор: Наталя Мамченко

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