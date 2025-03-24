В реестрах юридических лиц, вещных прав и земельном кадастре предлагают закрыть ряд данных в целях безопасности

Комитет рекомендовал принять за основу законопроект, который устанавливает ограничения в предоставлении информации из реестров юридических лиц, собственников недвижимости и земли.

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Комитет Верховной Рады рекомендовал принять в первом чтении законопроект 11533, которым предлагается закрыть ряд данных в реестрах в целях безопасности. А именно, законопроектом предлагается:

В Гражданском кодексе предусмотреть, что в случаях, определенных законом, местонахождением юридического лица считается адрес, по которому обеспечивается связь с таким юридическим лицом, в частности получение документов от государственных органов.

В Законе «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований»:

предусмотреть возможность для оборонных предприятий не вносить сведения о видах деятельности, связанных с обеспечением обороноспособности государства (указывается исчерпывающий перечень таких видов деятельности);

предусмотреть возможность для оборонных предприятий указывать в качестве сведений о их местонахождении любую адрес, по которому обеспечивается связь с ними, в частности получение документов от государственных органов;

поручить Министерству юстиции в течение 2 месяцев с даты вступления в силу этого закона обеспечить обнародование Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований в качестве открытых данных.

В Законе «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» предусмотреть, что:

в период действия военного положения и в течение одного года после него информация о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и их обременениях, предоставляемая физическим и юридическим лицам в электронной форме (кроме информации, предоставляемой банкам на основании заключенного с техническим администратором договора о предоставлении сервисной услуги), в части сведений о местонахождении объекта недвижимого имущества содержит исключительно информацию о стране, АР Крым, области, городе Киеве, городе Севастополе, районе области, районе АР Крым, а также не содержит информации о кадастровых номерах земельных участков;

в период действия военного положения и в течение трех лет после него информация в форме выписки о лицах, получивших сведения о зарегистрированных правах на недвижимое имущество, принадлежащее другим физическим или юридическим лицам, и обременениях таких прав предоставляется по запросу руководителя или заместителя руководителя правоохранительных органов, перечень которых является определенным и исчерпывающим.

В Законе «О Государственном земельном кадастре» предусмотреть, что:

в период действия военного положения и в течение одного года после него на веб-сайте Госгеокадастра не публикуется информация о собственниках (пользователях) земельного участка;

в период действия военного положения и в течение одного года после него выписка из Государственного земельного кадастра содержит сведения о собственниках (пользователях) земельного участка только в случае, если она предоставляется по заявлению лица, являющегося собственником (пользователем) данного земельного участка, или нотариусом;

в период действия военного положения и в течение трех лет после него информация в форме выписки о лицах, осуществлявших доступ к сведениям о собственниках (пользователях) земельного участка, принадлежащего другим физическим или юридическим лицам, предоставляется по запросу должностного лица органа досудебного расследования в связи с осуществлением им полномочий, определенных законом, в соответствующем уголовном производстве, а также по запросу руководителя или заместителя руководителя правоохранительных органов, перечень которых является определенным и исчерпывающим.

В законах «Об охране прав на изобретения и полезные модели», «Об охране прав на промышленные образцы», «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», «Об охране прав на компоновку полупроводниковых изделий», «Об авторском праве и смежных правах» предусмотреть, что доступ физических и юридических лиц к сведениям государственных реестров прав интеллектуальной собственности о государственной регистрации прав интеллектуальной собственности, связанных со сферами национальной безопасности и обороны, может быть ограничен на период действия военного положения и в течение трех лет после его прекращения или отмены по заявлению обладателя права интеллектуальной собственности.

На основании письменного запроса органа государственной власти или правоохранительного органа в связи с осуществлением ими полномочий, определенных законом, НОИС предоставляет сведения Государственного реестра изобретений и Государственных реестров прав интеллектуальной собственности относительно прав интеллектуальной собственности, связанных со сферами национальной безопасности и обороны, доступ к которым ограничен.

До второго чтения соавторы законопроекта планируют урегулировать вопрос, на который обратило внимание Главное научно-экспертное управление парламента.

А именно, ГНЭУ ВР, в целом не имея возражений против ограничения права доступа к определенной информации о недвижимом имуществе во время действия военного положения, считает нецелесообразным ограничивать право доступа к информации о зарегистрированных правах на недвижимое имущество для собственников такого имущества, приобретателей, наследников.

Как отмечает ГНЭУ ВР, указанные ограничения сужают спектр возможных операций с недвижимостью и ограничивают права определенных категорий собственников, в частности право на получение компенсации за уничтоженный объект недвижимого имущества, ведь согласно ч. 4 ст. 7 Закона «О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией РФ против Украины, и Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией РФ против Украины» предусмотрено, что к заявлению о предоставлении компенсации за уничтоженный объект недвижимого имущества прилагается копия документа, подтверждающего право собственности на объект недвижимого имущества, кроме случаев, если право собственности на соответствующий объект недвижимого имущества зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

Кроме того, это ограничит право на открытие определенного процессуального спора, ведь согласно ч. 5 ст. 12 Закона «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» сведения о вещных правах, обременениях вещных прав, внесенные в Государственный реестр прав, считаются достоверными и могут быть использованы в споре с третьей стороной до момента государственной регистрации прекращения таких прав, обременений.

Также указанные ограничения касаются зарегистрированных прав на все недвижимое имущество и их обременений, тогда как целью проекта определено «повышение безопасности деятельности оборонных предприятий».

Автор: Наталя Мамченко

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