В реестрах юридических лиц, вещных прав и земельном кадастре предлагают закрыть ряд данных в целях безопасности

Комитет Верховной Рады рекомендовал принять в первом чтении законопроект 11533, которым предлагается закрыть ряд данных в реестрах в целях безопасности. А именно, законопроектом предлагается:
В Гражданском кодексе предусмотреть, что в случаях, определенных законом, местонахождением юридического лица считается адрес, по которому обеспечивается связь с таким юридическим лицом, в частности получение документов от государственных органов.
В Законе «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований»:
В Законе «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» предусмотреть, что:
В Законе «О Государственном земельном кадастре» предусмотреть, что:
В законах «Об охране прав на изобретения и полезные модели», «Об охране прав на промышленные образцы», «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», «Об охране прав на компоновку полупроводниковых изделий», «Об авторском праве и смежных правах» предусмотреть, что доступ физических и юридических лиц к сведениям государственных реестров прав интеллектуальной собственности о государственной регистрации прав интеллектуальной собственности, связанных со сферами национальной безопасности и обороны, может быть ограничен на период действия военного положения и в течение трех лет после его прекращения или отмены по заявлению обладателя права интеллектуальной собственности.
На основании письменного запроса органа государственной власти или правоохранительного органа в связи с осуществлением ими полномочий, определенных законом, НОИС предоставляет сведения Государственного реестра изобретений и Государственных реестров прав интеллектуальной собственности относительно прав интеллектуальной собственности, связанных со сферами национальной безопасности и обороны, доступ к которым ограничен.
До второго чтения соавторы законопроекта планируют урегулировать вопрос, на который обратило внимание Главное научно-экспертное управление парламента.
А именно, ГНЭУ ВР, в целом не имея возражений против ограничения права доступа к определенной информации о недвижимом имуществе во время действия военного положения, считает нецелесообразным ограничивать право доступа к информации о зарегистрированных правах на недвижимое имущество для собственников такого имущества, приобретателей, наследников.
Как отмечает ГНЭУ ВР, указанные ограничения сужают спектр возможных операций с недвижимостью и ограничивают права определенных категорий собственников, в частности право на получение компенсации за уничтоженный объект недвижимого имущества, ведь согласно ч. 4 ст. 7 Закона «О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией РФ против Украины, и Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией РФ против Украины» предусмотрено, что к заявлению о предоставлении компенсации за уничтоженный объект недвижимого имущества прилагается копия документа, подтверждающего право собственности на объект недвижимого имущества, кроме случаев, если право собственности на соответствующий объект недвижимого имущества зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.
Кроме того, это ограничит право на открытие определенного процессуального спора, ведь согласно ч. 5 ст. 12 Закона «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» сведения о вещных правах, обременениях вещных прав, внесенные в Государственный реестр прав, считаются достоверными и могут быть использованы в споре с третьей стороной до момента государственной регистрации прекращения таких прав, обременений.
Также указанные ограничения касаются зарегистрированных прав на все недвижимое имущество и их обременений, тогда как целью проекта определено «повышение безопасности деятельности оборонных предприятий».
Автор: Наталя Мамченко
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