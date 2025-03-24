Киевляне задолжали 8 млрд грн за коммунальные услуги

Задолженность за теплоснабжение в Киеве выросла на 6,5%.

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Задолженность жителей Киева за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения с начала отопительного сезона выросла на 6,5% и на начало марта 2025 года составила 8 млрд грн. Об этом сообщил директор СП «Энергосбыт» КП «Киевтеплоэнерго» Константин Лопатин.

Из этой суммы 5 млрд грн составляет долг за отопление, а почти 3 млрд грн - за горячее водоснабжение. Лопатин отметил, что большинство киевлян своевременно платит за коммунальные услуги, но задолженность все же растет.

«Ситуация с задолженностью по состоянию на сегодня, к сожалению, остается сложной. Подавляющее большинство киевлян своевременно и в полном объеме платит за полученные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению, но общая задолженность все же растет. По сравнению с началом этого ОЗП она увеличилась почти на 6,5% и составила на начало марта 8 млрд грн, из которых 5 млрд грн - это долг за отопление и почти 3 млрд грн - за горячее водоснабжение», - сказал Лопатин во время брифинга по итогам отопительного сезона 2024/2025 в Киевинформе.

Для тех, кто имеет долги, «Киевтеплоэнерго» предлагает заключать договоры реструктуризации. Если потребители не соглашаются, предприятие будет вынуждено обращаться в суд для взыскания задолженности.

По словам Лопатина, с начала 2024 года отменен мораторий на штрафы, поэтому начисляется пеня за каждый день просрочки. Судебные решения и штрафы эффективно влияют на должников.

По его словам, долги могут привести к аресту средств на счетах, а также на недвижимое имущество и авто.

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