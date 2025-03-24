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НАПК сможет проверять доходы чиновников и их родственников только за период, когда чиновник обрел статус декларанта

11:45, 24 марта 2025
Антикоррупционный комитет Верховной Рады согласовал изменения в закон о предотвращении коррупции, которые запрещают НАПК проверять законность приобретения активов до вступления должностного лица на публичную службу.
НАПК сможет проверять доходы чиновников и их родственников только за период, когда чиновник обрел статус декларанта
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Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, возглавляемый Анастасией Радиной, подготовил ко второму чтению законопроект 12374-д, которым, среди прочего, предлагается внести изменения в статью 51-4 Закона «О предотвращении коррупции».

А именно, предусмотреть, что мониторинг образа жизни проводится НАПК исключительно за период пребывания лица, в отношении которого он осуществляется, в статусе субъекта декларирования.

Предметом такого мониторинга могут быть исключительно активы, доходы, расходы, услуги и другие элементы образа жизни, приобретенные, осуществленные или полученные лицом в статусе субъекта декларирования, а также доходы, расходы, услуги и другие элементы образа жизни, полученные членами семьи субъекта декларирования за тот же период.

Срок проведения мониторинга образа жизни не может превышать трех месяцев с даты принятия решения о его проведении.

Данное изменение касается того, что НАПК сможет проводить мониторинг состояния, доходов, имущества декларанта и его родственников только за период, когда декларант приобретает статус субъекта, обязанного подавать декларацию.

Например, если человек в 2018 году не был субъектом подачи декларации, а в 2019 году стал таким субъектом, то НАПК не будет иметь права проводить мониторинг образа жизни за 2018 год.

Таким образом, в случае принятия законопроекта во втором чтении НАПК не сможет проводить анализ активов, полученных до вступления на публичную службу.

Автор: Наталя Мамченко

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