США и Украина проведут еще одни переговоры после встречи американцев с РФ

США и Украина могут обсудить детали приостановки ударов по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 23 марта завершилась встреча между украинской и американской делегациями в Саудовской Аравии. А 24 марта проходят переговоры между делегациями США и РФ. Также известно, что украинская делегация остается в Эр-Рияде.

Издание The Guardian сообщило, что после встречи США с Россией состоится еще один раунд переговоров между США и Украиной.

Отмечается, что планируется обсудить детали приостановки ударов по объектам энергетической инфраструктуры и гражданской инфраструктуры на больших расстояниях, а также прекращение атак в Черном море для обеспечения безопасности коммерческого судоходства.

«Однако существует путаница в том, что считается энергетической инфраструктурой, поскольку Киев настаивает на том, чтобы железные дороги и порты подпадали под это определение, которое Кремль трактует узко», — пишет издание.

Через некоторое время советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко заявил, что украинская делегация остается в Саудовской Аравии для того, чтобы после переговоров американской и российской делегаций провести консультации. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

«Действительно, украинская делегация сейчас находится в Саудовской Аравии, не возвращается, для того чтобы после переговоров Америки с государством-агрессором также провести свои консультации. То есть эти переговоры будут продолжаться еще какое-то время, но они не обязательно должны заканчиваться громкими заголовками, потому что это — очередной раунд, после которого возможны более высокоуровневые встречи по поводу мира на украинской земле», — отметил Лещенко.

Также он подчеркнул, что переговоры в Эр-Рияде технические и могут длиться еще некоторое время.

«Информации не должно быть много, это технические переговоры. Переговоры, как правило, — это не один день, это иногда месяцы, а некоторые переговоры, как ближневосточное урегулирование, длятся годами. Я не хочу, чтобы мы на это равнялись, но важно понимать, что встречи будут довольно регулярными, и не каждая из них завершится публичными заявлениями, совместными выходами к прессе и т. д.», — заявил Лещенко.

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