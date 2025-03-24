США та Україна проведуть ще одні переговори після зустрічі американців із РФ

США та Україна можуть обговорити деталі призупинення ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури та цивільній інфраструктурі.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 23 березня завершилася зустріч між українською та американською делегаціями в Саудівській Аравії. А 24 березня проходять переговори між делегаціями США та РФ. Також відомо, що українська делегація залишається в Ер-Ріяді.

Видання The Guardian згодом повідомило, що після зустрічі США з Росією відбудеться ще один раунд переговорів між США та Україною

Зазначається, що планується обговорити деталі призупинення ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури та цивільній інфраструктурі на великі відстані, а також припинення атак у Чорному морі для забезпечення безпеки комерційного судноплавства.

«Однак існує плутанина щодо того, що вважається енергетичною інфраструктурою, оскільки Київ наполягає на тому, щоб залізниці та порти підпадали під це визначення, яке Кремль трактує вузько», - пише видання.

Через деякий час радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко заявив, що українська делегація залишається в Саудівській Аравії для того, щоб після перемовин американської та російської делегацій провести консультації. Про це він сказав під час телемарафону.

«Справді, українська делегація перебуває зараз у Саудівській Аравії, не повертається, для того, щоб після перемовин Америки з державою-агресором теж провести свої консультації. Тобто, ці переговори будуть тривати ще певний час, але вони не обов’язково мають закінчуватися гучними заголовками, тому що це - черговий раунд, після якого можливі більш високопосадові зустрічі щодо миру на українській землі», - зазначив Лещенко.

Також він підкреслив, що перемовини в Ер-Ріяді технічні і можуть тривати ще певний час.

«Інформації не повинно бути багато, це технічні переговори. Переговори, зазвичай, це не один день, це інколи місяці, а деякі переговори, як близькосхідне врегулювання, триває роками. Я не хочу, що ми на це рівнялися, але щоб розуміли, що зустрічі будуть досить регулярні і не кожна з них закінчиться публічними заявами, спільними виходами до преси тощо», - заявив Лещенко.

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