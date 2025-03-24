Зустріч делегацій США та РФ в Ер-Ріяді буде закритою, — ЗМІ

В Саудівській Аравії стартують переговори представників США та РФ.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 23 березня завершилася зустріч між українською та американською делегаціями в Саудівській Аравії. Міністр оборони України Рустем Умєров розкрив її деталі.

Після цього, 24 березня, в Ер-Ріяді стартували переговори між американською та російською делегаціями щодо питання припинення вогню.

Зустріч делегацій США та РФ буде закритою. Про це заявили росЗМІ.

Повідомляється, що співробітники Служби держбезпеки Саудівської Аравії попросили журналістів залишити територію готелю Ritz-Carlton.

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