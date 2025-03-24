Стів Віткофф пояснив, за яких умов США можуть розпочати військові дії проти Ірану

Стів Віткофф підкреслив, що наразі США дає сигнал Ірану про те, що через діалог можна дійти до правильного рішення, оскільки «альтернатива не найкраща».

Фото: prsa.pl

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Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що Сполучені Штати Америки можуть вдатися до військових дій проти Ірану за певних обставин. Про це він сказав в ефірі Fox News.

«Нам не потрібно вирішувати всі питання військовим шляхом, але це не означає, що якщо нас підведуть до цього, ми не будемо вдаватися до воєнних дій. Ми зробимо це за певних обставин», - заявив Віткофф.

Також він підкреслив, що наразі США дає сигнал Ірану про те, що через діалог можна дійти до правильного рішення, оскільки «альтернатива не найкраща».

За словами Віткоффа, позиція президента США Дональда Трампа щодо ядерної зброї в Ірану залишається незмінною.

«Іран не повинен мати бомбу. Ми не можемо дозволити їм перейти до озброєння і створення ядерного арсеналу. Цього не може статися, і цього не станеться», - сказав посадовець.

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