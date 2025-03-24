24 березня – яке сьогодні свято та головні події

24 березня святкуют Міжнародний день боротьби з депресією.

Фото: shutterstock.com

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У понеділок, 24 березня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

24 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день кабадді. Це свято присвячене одному з найдавніших індійських видів спорту, який поєднує витривалість, силу та стратегічне мислення. Його мета — популяризувати кабадді у світі, залучати нових гравців та показувати, що цей спорт доступний кожному.

Також 24 березня Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз. Це важлива дата, що має на меті привернути увагу до проблеми поширення туберкульозу, підвищити обізнаність громадян та сприяти профілактиці хвороби. Цей день вибрали невипадково. Саме 24 березня 1882 року німецький мікробіолог Роберт Кох зробив революційне відкриття — він виявив збудник туберкульозу. Це стало проривом у медицині, адже до цього моменту люди не знали, як передається ця небезпечна хвороба. Відтоді боротьба з туберкульозом отримала наукову основу, що значно покращило діагностику та лікування.

А ще 24 березня День майстра манікюру. Він є чудовою можливістю віддати шану фахівцям, які займаються доглядом за нігтями, роблячи їх не лише красивими, а й здоровими. Це свято було створене, щоб відзначити важливість цієї професії, визнати її майстерність і внесок у загальну культуру краси.

24 березня Міжнародний день боротьби з депресією. Він має на меті привернути увагу до цієї серйозної проблеми психічного здоров'я. Це свято допомагає інформувати людей про депресію, її симптоми, способи лікування та важливість підтримки тих, хто переживає цей розлад.

Яке сьогодні церковне свято

24 березня в православному календарі день пам’яті святого преподобного Захарії. Святий Захарій був одним із великих подвижників IV століття, який жив і служив на території Візантійської імперії. Його життя стало прикладом глибокої віри, покори і посвяти в служінні Богу.

Календар важливих подій 24 березня

1084 рік — німецький король Генріх IV увійшов до Рима, взявши місто під свій контроль;

1155 рік — Юрій Долгорукий здобув Київ і посів великокняжий престол;

1603 рік — Токуґава Ієясу став правителем Японії з титулом сьоґуна;

1721 рік — Йоганн Себастьян Бах представив шість оркестрових концертів маркграфу Крістіану Людвігу Бранденбург-Шведтському;

1794 рік — розпочалося повстання під проводом Тадеуша Костюшка проти панування Росії та Пруссії;

1802 рік — англієць Річард Тревітік отримав перший у світі патент на паровоз;

1804 рік — французький законодавчий орган ухвалив рішення про встановлення у своїй залі засідань біломармурового погруддя Наполеона Бонапарта;

1882 рік — Роберт Кох, німецький мікробіолог, відкрив бактерію, що спричиняє туберкульоз;

1898 рік — в США вперше продали автомобіль марки "Вінтон", покупець заплатив за нього тисячу доларів;

1918 рік — Центральна Рада ухвалила рішення, яким українська мова стала офіційною у фінансовій та торговельній сферах;

1932 рік — внаслідок безкровного перевороту в Таїланді встановлено конституційну монархію;

1933 рік — німецький парламент ухвалив закон, що позбавив громадянські свободи та надав канцлеру Адольфу Гітлеру надзвичайні повноваження;

1940 рік — в Західній Україні відбулися вибори до Верховних Рад СРСР і УРСР;

1972 рік — вийшов на екрани культовий фільм "Хрещений батько";

1975 рік — боксер Мухаммед Алі здобув перемогу технічним нокаутом у поєдинку проти Чака Вепнера;

1976 рік — в Аргентині військові повалили президента Ісабель Перон, після чого розпочалися політичні репресії;

1980 рік — в Сальвадорі вбивство архієпископа Оскара Ромеро спричинило загострення громадянської війни;

1989 рік — біля узбережжя Аляски танкер "Ексон Вальдез" зазнав аварії, що спричинила розлив 40 тисяч тонн нафти;

1990 рік — Іслам Карімов обійняв посаду президента Узбекистану;

1999 рік — НАТО розпочало авіаудари по Югославії, атакуючи об’єкти на території СРЮ;

2001 рік — Володимир Кличко переміг Деріка Джефферсона технічним нокаутом у бою в Мюнхені;

2022 рік — звання "Місто-герой України" отримали Буча, Ірпінь, Миколаїв та Охтирка за стійкість і героїзм у протистоянні російській агресії.

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