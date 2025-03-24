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Конституційний суд Південної Кореї скасував імпічмент прем’єр-міністра

08:42, 24 березня 2025
Суд поновив прем’єр-міністра Хан Док Су посаді виконувача обов’язків президента країни.
Конституційний суд Південної Кореї скасував імпічмент прем’єр-міністра
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У понеділок, 24 березня, Конституційний суд Південної Кореї розглянув питання імпічменту прем'єр-міністра країни Хан Док Су. Це сталося за кілька місяців після того, як відсторонений президент країни Юн Сок Ель запровадив короткостроковий воєнний стан, пише Yonhup.

За підсумком розгляду справи, суд став на бік прем'єра Хан Док Су і скасував імпічмент, відновивши його на посаді виконувача обов'язків президента.

П’ять із восьми суддів визнали, що саме клопотання про імпічмент було обґрунтованим, але підстав для імпічменту було недостатньо, оскільки Хан Док Су не порушував конституцію чи закон. Ще двоє суддів вважають, що клопотання про імпічмент було недійсним від початку, оскільки його не підтримали дві третини депутатів у парламенті.

Хан Док Су обійняв посаду виконувача обов’язків президента після того, як імпічмент був оголошений лідеру країни Юн Сок Йолю – через спробу запровадити воєнний стан на початку грудня 2024 року. Проте менш ніж за два тижні після призначення, 27 грудня, імпічменту був підданий і сам Хан Док Су – через його відмову призначити трьох додаткових суддів до Конституційного суду.

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суд Південна Корея

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