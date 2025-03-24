Конституционный суд Южной Кореи отменил импичмент премьер-министра

Суд восстановил премьер-министра Хан Док Су в должности исполняющего обязанности президента страны.

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В понедельник, 24 марта, Конституционный суд Южной Кореи рассмотрел вопрос импичмента премьер-министра страны Хан Док Су. Это произошло спустя несколько месяцев после того, как отстраненный президент страны Юн Сок Ель ввел краткосрочное военное положение, пишет Yonhap.

По итогам рассмотрения дела суд встал на сторону премьера Хан Док Су и отменил импичмент, восстановив его в должности исполняющего обязанности президента.

Пять из восьми судей признали, что само ходатайство об импичменте было обоснованным, но оснований для импичмента было недостаточно, поскольку Хан Док Су не нарушил конституцию или закон. Еще двое судей считают, что ходатайство об импичменте было недействительным с самого начала, так как его не поддержали две трети депутатов в парламенте.

Хан Док Су занял пост исполняющего обязанности президента после того, как импичмент был объявлен лидеру страны Юн Сок Елю — из-за попытки ввести военное положение в начале декабря 2024 года. Однако менее чем через две недели после назначения, 27 декабря, импичменту был подвергнут и сам Хан Док Су — из-за его отказа назначить трех дополнительных судей в Конституционный суд.

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