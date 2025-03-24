Причиной сбоя в онлайн-системах Укрзализныци стала масштабная кибератака — заявление компании

В Укрзализныце заявили о масштабной кибератаке на онлайн-системы.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 23 марта в результате технического сбоя в IT-системе Укрзализныци временно стали недоступны онлайн-сервисы компании.

24 марта в пресс-службе Укрзализныци заявили, что онлайн-системы компании подверглись масштабной таргетированной кибератаке.

«Восстановление всех систем длилось весь предыдущий день и на данный момент продолжается.

Специалисты Укрзализныци тесно сотрудничают с кибердепартаментом Службы безопасности Украины», — говорится в заявлении.

В компании подчеркнули, что главное врагу не удалось: движение поездов стабильное, они курсируют четко без задержек, и все операционные процессы движения отлажены в резервном формате.

«Железная дорога продолжает движение несмотря на физические атаки по инфраструктуре, ее не остановить даже самыми подлыми кибератаками!», — сообщили в Укрзализныце.

Также добавили, что в компании внедрены протоколы резервирования.

В сообщении также отмечено, что последняя атака была очень системной, нетривиальной и многоуровневой, поэтому перед полным восстановлением из «бэкапов» специалисты УЗ, многочисленные привлеченные партнеры и кибердепартамент СБУ должны тщательно протестировать сервисы на возможные уязвимости.

«На данный момент онлайн-продажа билетов остается недоступной, и в течение этого дня мы готовимся продолжать работу в офлайн-режиме», — заявили в Укрзализныце.

Как работает компания?

билеты продаются через кассы. Мы усиливаем кассы персоналом, расширяем графики работы;

на 24 и 25 марта активирована продажа международных билетов в кассах (обычно — только онлайн);

в крайнем случае, если вы не успеваете купить билет через кассу — направляйтесь непосредственно к поезду. Наши поездные бригады проинформированы, как оформить ваш проезд на месте (заранее приносим извинения — места всех классов могут быть недоступны, но мы стремимся довезти всех).

Если вы планируете путешествие позже утренних рейсов 25.03 УЗ настоятельно просит не штурмовать кассы сегодня. Они будут работать с исключительным приоритетом на обслуживание пассажиров с отправлением сегодня-завтра;

Компания проинформирует сразу после восстановления онлайн-сервисов, и все смогут приобрести билет онлайн.

Как вернуть билеты?

Всем, кто хочет вернуть свой билет на поезд с отправлением 24 марта, можно сделать это онлайн. Достаточно как минимум за час до отправления вашего рейса отправить нам на почту [email protected] скан-копию или четкое фото вашего билета и контактный номер телефона. Мы обработаем заявку на возврат в течение 3 суток с момента восстановления работы систем.

УЗ просит сообщать о любых других нестандартных случаях на адрес [email protected].

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